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Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим пунктом не будет принято решение о пересмотре, то в соответствии с настоящим пунктом не может быть принято решение о пересмотре.

Приблизительно 3000 новых потенциальных офицеров присоединяются к полицейским силам в Северном Рейн-Вестфалии

Ежегодно около 3000 подростков приступают к службе полиции в Северном Рейне-Вестфалии.

 and  James Williams
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Примерно 3000 новых рекрутов присоединяются к полицейской силе в Северном Рейне-Вестфалии (НРВ)
Примерно 3000 новых рекрутов присоединяются к полицейской силе в Северном Рейне-Вестфалии (НРВ)

- Приблизительно 3000 новых потенциальных офицеров присоединяются к полицейским силам в Северном Рейн-Вестфалии

Примерно 3000 будущих сотрудников правоохранительных органов начинают свое обучение в Северном Рейне-Вестфалии 1 сентября. Это второй раз, когда мы достигаем нашей цели по набору, как сообщает Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии в Дюссельдорфе. Впервые в истории выпускники Полицейской профессиональной школы включены в число новобранцев.

Более 11 200 человек подали заявки. "Нет недостатка в молодых, целеустремленных людях. То, что так много женщин и мужчин хотят служить государству, действительно впечатляет", - сказал министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС). С учетом стажеров, около 60 000 человек входят в состав полиции Северного Рейна-Вестфалии, из которых более 41 000 - полицейские.

Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии, при поддержке Комиссии, скорее всего, примет необходимые нормативные акты для интеграции выпускников Полицейской профессиональной школы в новую группу новобранцев, как указано в статье 113. После принятия нормативных актов роль Комиссии в этом процессе будет завершена.

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