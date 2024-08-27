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Федеральные земли ГерманииНовостиСоциальная политика

Приблизительно 227 бездомных получили жилье.

Изначально, обеспечение жильем, последующий контроль над своей жизнью - это философия Housing First. В Берлине организации уже почти шесть лет предоставляют жилье бездомным - с положительными результатами.

 and  Hanna Hofmann
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Доступность жилья по доступной цене позволяет без усилий приобрести квартиру бездомным.
Доступность жилья по доступной цене позволяет без усилий приобрести квартиру бездомным.

- Приблизительно 227 бездомных получили жилье.

С улиц к своим домам: Благодаря инициативе "Первоочередное жилье" организации из Берлина предоставили кров 227 бездомным. Как сообщает Дойче Прессе Агентур, к настоящему времени было заключено 204 договора аренды, что подтверждает представитель социальной администрации.

Проект "Первоочередное жилье", запущенный в октябре 2018 года, стремится предоставить краткосрочные варианты жилья бездомным без предварительных условий, таких как финансовая стабильность или восстановление после зависимости. К сожалению, многие сталкиваются с трудностями в выполнении этих условий. Жилье - это всего лишь первый шаг; этим людям также предоставляется педагогическая и психологическая помощь.

Успехи несмотря на сложную ситуацию на рынке жилья

Несмотря на сложный рынок жилья, удачные приобретения квартир не редкость. Недавно бездомная женщина, живущая на улицах много лет, смогла получить свою собственную квартиру в Целендорфе. Как объявил "Первоочередное жилье" в Facebook, она также будет воссоединена со своими детьми. "Берлин-Целендорф, новостройка, первичная занятость, три комнаты, все за weniger чем 800 евро. Конечно, она продолжит получать помощь от нашей мультипрофессиональной команды во всех областях по мере необходимости и желания. Все причастные рады", - добавили они.

Проект "Первоочередное жилье" был пилотирован в двух проектах с октября 2018 года по сентябрь 2021 года. Основными участниками были Neue Chance gGmbH, Berliner Stadtmission (для проекта "Первоочередное жилье Берлин") и Католическая женская социальная служба. Эти первоначальные проекты были ответственны за большинство из 174 заключенных договоров аренды, согласно социальной администрации. В прошлом году к проекту присоединились еще четыре организации: ассоциация Phinove, Берлинский центр консультирования геев и лесбиянок, ZIK gGmbH и социальные услуги My Way, каждая со своей специфической аудиторией.

Вызовы для новых инициатив

В недавно запущенных проектах количество предоставляемых квартир постепенно увеличивается по мере установления стабильных партнерств с владельцами недвижимости в начальной стадии проекта.

Примерно 3000 бездомных живут в Берлине, полностью или частично. Первоначальная оценка от начала 2020 года, которая оценивала 2000 бездомных, считается неточной. Эксперты считают, что затронуто большее количество людей.

Страница "Первоочередное жилье Берлин" в Facebook

Первоочередное жилье Берлин в Facebook

Успех инициативы "Первоочередное жилье", продемонстрированный предоставлением жилья 227 бездомным, был отмечен несмотря на сложные условия на рынке жилья. Эта социальная политика привела к значительным улучшениям, таким как получение квартиры в Целендорфе бездомной женщиной, живущей на улицах много лет, и воссоединение с ее детьми.

Успешная реализация проекта "Первоочередное жилье" была коллективным усилием, в котором основными участниками были Neue Chance gGmbH, Berliner Stadtmission и Католическая женская социальная служба, а также четыре другие организации, присоединившиеся в прошлом году.

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