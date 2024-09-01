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Приблизительно 150 000 человек присоединяются к празднованию Дня Саксонии-Анхальта в Штендале.

Парад является главным аттракционом в День Саксонии-Аnhalt. В нём приняли участие примерно 3000 человек. Президент-министр считает его триумфальным празднованием штата.

 and  Hanna Hofmann
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Основное событие Дня Саксонии-Анхальт - восхитительный парад в Штэндале
Основное событие Дня Саксонии-Анхальт - восхитительный парад в Штэндале

- Приблизительно 150 000 человек присоединяются к празднованию Дня Саксонии-Анхальта в Штендале.

Примерно 150 000 человек радовались на "Саксонско-Ангальтском" празднике в Штендале в течение уик-энда. Организаторы праздника были оптимистичны после его завершения, хваля усовершенствованные меры безопасности. Усиленные меры безопасности были введены из-за исламистского инцидента на народном фестивале в Золингене, Северный Рейн-Вестфалия.

Глава полиции Штендаля, Андреас Краутвальд, сообщил о 23 криминальных инцидентах. Это число представляет собой ниже среднего уровень инцидентов для подобных событий. Преступления включали наркотические правонарушения, принуждение, оскорбления и телесные повреждения, а также расследование предполагаемого изнасилования. Из-за защиты жертвы подробности были удержаны. Примерно 550 человек были проверены в течение уик-энда, и большинство из них не выявило никаких результатов, сообщил официальный представитель.

10 000 человек присоединились к празднованию Дня Саксонии-Ангальта в одиночку.

Представитель правительства Уте Альберсманн заявила, что праздник сочетал в себе космополитическое очарование, захватывающие мероприятия и спокойствие. "Это был настоящий государственный праздник, объединяющий все государство", - сказал независимый мэр Штендаля Бастиан Зилер.

День Саксонии-Ангальта завершился в воскресенье парадом, проходящим почти на один километр через центр Штендаля. Многообразие государства было представлено, отметил премьер-министр Райнер Хазелофф (ХДС) после участия около 3000 участников.

Двухчасовой парад, на котором были представлены различные регионы, считается вершиной самого большого народного фестиваля в Саксонии-Анхальт. В нем приняли участие ассоциации и волонтеры со всего федерального государства, как сообщили организаторы. В целом, 10 000 человек приняли участие в Дне Саксонии-Ангальта. Следующий государственный фестиваль запланирован на 2026 год в Бернбурге.

Организаторы рассматривали возможность использования усиленных мер безопасности на будущих мероприятиях, извлекая уроки из исламистского инцидента в Золингене. Несмотря на использование этих мер, было зарегистрировано всего 23 криминальных инцидента во время праздника, что свидетельствует о в целом мирной атмосфере.

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