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Приблизительно 12 000 участников летнего фестиваля идиш в Веймаре

На этом году Летнем festaльных фестивале идиша также присутствовало столько же людей, сколько и до пандемии. Завершив свою 24-ю серию, трехлетняя тематическая концентрация также подходит к концу.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Приняли участие около 12 000 человек на концертах во время события Yiddish Summer в Веймаре.
Приняли участие около 12 000 человек на концертах во время события Yiddish Summer в Веймаре.

- Приблизительно 12 000 участников летнего фестиваля идиш в Веймаре

Фестиваль идиш-лет в Веймаре в этом году собрал около 12 000 посетителей, отметили организаторы, достигнув уровня, сопоставимого с временами до пандемии COVID-19. Проводившийся параллельно с Днями еврейско-израильской культуры и фестивалем Ахава, идиш-лет является одним из трех фестивалей, вдохновленных еврейской культурой, в Тюрингии. В течение шести недель состоялось более 40 выступлений, 14 мастер-классов, множество импровизированных джем-сессий, лекций и образовательных классов. 24-й фестиваль завершился танцевальным вечером в субботу, символизируя конец трехлетнего акцента на взаимодействие между идиш и османскими традициями.

Организаторы планируют расширить идиш-лет Веймар на другие европейские города, в том числе возможно и Нидерланды, чтобы поделиться богатым идиш-культурой за пределами Тюрингии. В День еврейского наследия в Амстердаме, городе в Нидерландах, посетителей ждет специальное выступление с участием артистов, которые выступали на фестивале идиш-лет Веймар.

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