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Приближаясь к побережью Мексиканского залива, тропическая буря Франсин усиливается к урагану.

Тропический шторм Франсин подходит к тому, чтобы обрести силу урагана, устремляясь к побережью Мексиканского залива, что вызвало эвакуации и укрепление защитных сооружений от наводнений в определенных округах Луизианы в преддверии ожидаемого столкновения со страной в среду.

 and  Michael Bootcampf
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Буря Франсин обрушилась с особой яростью на воды Мексиканского залива во вторник утром
Буря Франсин обрушилась с особой яростью на воды Мексиканского залива во вторник утром

Приближаясь к побережью Мексиканского залива, тропическая буря Франсин усиливается к урагану.

Францин имеет потенциал превратиться в ураган к вторнику, усилившись до категории 2 при высадке на сушу. Такой сильный шторм может вызвать существенный ущерб зданиям и повсеместные отключения электроэнергии, что заставило губернатора Луизианы объявить о statewide чрезвычайной ситуации до его прибытия.

К понедельнему вечеру Францин находился примерно в 125 милях от границы Техаса и Мексики, демонстрируя максимальную скорость ветра 65 mph, всего на 9 mph ниже порога урагана, согласно Национальному центру ураганов.

Области вдоль верхнего побережья Техаса и Луизианы могут столкнуться с дождями, сильным ветром и опасным нагоном воды, когда Францин пройдет. Регионы, наиболее вероятно испытающие серьезные последствия, будут находиться в южной Луизиане в момент высадки.

В настоящее время более 5 миллионов человек находятся под угрозой наводнения вдоль побережья Мексиканского залива. Францин, как ожидается, приведет к осадкам от 4 до 8 дюймов от северо-восточного побережья Мексики до южной Миссисипи, а в некоторых регионах может выпасть до 12 дюймов.

Луизиана, Техас и части побережья Мексиканского залива объявили предупреждения об ураганах, тропических штормах и наводнениях. Центр ураганов также предупредил о наводнении от мыса Хай-Ист, Техас, до устья реки Миссисипи.

Хотя Францин движется со скоростью 5 mph около 10 вечера по центральноевропейскому времени в понедельник, ожидается, что он ускорится во вторник.

Точное место высадки Францина в Луизиане все еще неясно, и шторм может стать более сильным, чем прогнозировалось. Движение шторма может быть ускорено из-за очень теплой океанской воды - признака планеты, нагревающейся из-за выбросов ископаемого топлива, которая служит горючим для тропических штормов.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям в настоящее время ведется в Луизиане, где прибрежные сообщества хорошо знакомы с разрушениями, которые могут нанести такие штормы. Губернатор Ландри запросил помощь Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями в понедельник.

В парашире Камерон, Луизиана, были выданы обязательные приказы об эвакуации, согласно сообщениям официальных лиц в социальных сетях. tanto обязательные, как и добровольные приказы об эвакуации были выданы в Джефферсон-Парашире Гранд-Иль, который был разрушен ураганом категории 4, Ида, в 2021 году.

Некоторые параширы, такие как Сент-Мэри и Терреbonne, начали закрывать шлюзы и распределять мешки с песком в понедельник. Терреbonne-Парашир также объявил о чрезвычайном положении, согласно пресс-релизу.

Школы запланированы к закрытию в нескольких параширах Луизианы, в том числе Джефферсон, Терреbonne и Орлеан (включая Новый Орлеан), в среду и четверг.

В Миссисипи жители Пасс-Кристиан начали добровольно эвакуироваться.

Что ожидать на траектории Францина

Влияние Францина будет ощущаться до его прибытия и может сохраняться всю неделю, пока он приближается к суше и ослабевает.

“Францин, как ожидается, принесет сильные дожди и потенциально значительное наводнение в прибрежных районах северо-восточной Мексики, нижнего и верхнего побережья Техаса, большей части Луизианы и Миссисипи к утру четверга”, - заявил Национальный центр ураганов.

Уже во вторник ветры тропического шторма начнутся в некоторых районах северо-восточного побережья Мексики и южного побережья Техаса. Наводнение и штормовое волнение могут вызвать незначительное наводнение на мексиканском побережье в начале этой недели.

Наводнение усилится по мере приближения Францина к суше, затопляя обычно сухие районы несколькими футами воды. Центральные районы Луизианы могут испытать наиболее серьезное наводнение, с потенциальными уровнями наводнения, достигающими до 10 футов выше нормы.

В понедельник было объявлено предупреждение о наводнении для прибрежных районов в восточном Техасе, Луизиане и Миссисипи.

Осадки представляют собой серьезную угрозу, начинаясь в некоторых частях Техаса и северо-западной Мексики в понедельник и продолжаясь дальше на западное побережье Мексиканского залива во вторник. Техас, как ожидается, испытает наибольшие осадки в начале этой недели, но наиболее серьезные условия могут не проявиться до поздней ночи во вторник в Луизиане.

Францин, как ожидается, быстро ослабнет после высадки в среду, но осадки продолжат заливать районы нижней и средней части долины реки Миссисипи в течение всей недели. Дождь будет перемещаться на север вдоль реки Миссисипи в четверг, потенциально обеспечивая полезное увеличение текущих низких уровней воды в реке.

Хотя Францин уйдет к концу недели, дальнейшая активность шторма может зарождаться в Атлантике.

Два других региона в открытом Атлантике имеют среднюю вероятность развития в ближайшие дни, согласно центру ураганов. Любая потенциальная тропическая система из этих районов все еще находится на несколько дней от развития, поэтому пока рано спекулировать о их потенциальных путях.

По мере приближения Францина к суше погодные условия могут стать все более суровыми. Жители прибрежных районов могут столкнуться с ураганными ветрами, сильным дождем и опасным нагоном воды, как прогнозируют метеорологи. Возможный серьезный удар по общинам служит напоминанием о последствиях изменения климата, при которых более теплые океанские температуры служат горючим для тропических штормов.

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