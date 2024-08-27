Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиПрезидентские выборы в США 2024 года

При возможных обстоятельствах Трамп может затмить Харриса из-за инфляции.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 3 минут
Первая роль командующего Штатов США ляжет на плечи Камалы Харрис
Первая роль командующего Штатов США ляжет на плечи Камалы Харрис

При возможных обстоятельствах Трамп может затмить Харриса из-за инфляции.

Как вице-президент Камала Харрис работает под руководством президента Джо Байдена, потребители заметили существенное увеличение стоимости жизни, в том числе продовольствия, бензина и ипотечных ставок. Этот рост расходов привел многих американцев к тому, что они винят демократическую администрацию, и некоторые эксперты считают, что это может дать решающее преимущество бывшему президенту Дональду Трампу в предстоящей борьбе за Белый дом.

С тех пор, как Байден вступил в должность в 2021 году, инфляция выросла примерно на 19%, с продовольствием и бензином, служащими основными факторами этого экстремального роста цен. Инфляция достигла рекордного уровня более 9% в 2022 году и, хотя с тех пор снизилась, по-прежнему превышает цель Федеральной резервной системы в 2% .

Несколько факторов были предложены в качестве причин резкого роста цен, в том числе дефицит, вызванный пандемией, и нарушения цепочки поставок, рост цен на энергию из-за российского вторжения на Украину и сильный рынок труда США, который вызвал существенные повышения заработной платы. Кроме того, некоторые экономисты приписывают часть инфляции фискальным стимулам tanto от администрации Байдена, как и от администрации Трампа.

В отличие от этого, во время пребывания Трампа в должности общий уровень цен вырос всего на 7,8%. Факторы, находящиеся вне контроля американского президента, также сыграли свою роль, например, существенное падение цен на нефть под руководством Трампа во время пандемии COVID-19.

Покупка дома становится роскошью

Хотя инфляция несколько улучшилась, Харрис все еще сталкивается с серьезной проблемой. За последние годы цены резко выросли и остаются высокими, вызывая обеспокоенность у избирателей.

Кроме того, Федеральная резервная система приняла меры для борьбы с инфляцией, повышая процентные ставки, которые сейчас колеблются между 5,25% и 5,3%. Хотя эти повышения ставок помогли сдержать инфляцию, они также увеличили расходы на жизнь, сделав займы и ипотеку дороже.

Покупка дома стала роскошью для многих американцев, особенно тех, кто имеет низкий доход и молодые поколения. В октябре 2022 года ставка по 30-летней ипотеке достигла 7,8%, самого высокого уровня за 24 года. Хотя ставки по ипотеке с тех пор снизились, они по-прежнему остаются высокими, составляя 6,4%. При вступлении Байдена в должность ставки по ипотеке составляли всего 2,6%.

Федеральная резервная система, скорее всего, ослабит денежно-кредитную политику в сентябре, что, скорее всего, приведет к снижению процентных ставок. Однако эффекты этого шага, скорее всего, не будут ощущаться избирателями до выборов в ноябре, и Харрис вряд ли получит от этого значительную выгоду.

Цены на аренду остаются на небесах

Для тех, кто не может или не хочет покупать дом, аренда также является дорогой опцией. По данным Financial Times, цены на аренду достигли 42-летнего максимума 8,1% весной 2023 года и составляли 5,2% в июле. В конкурентном "колеблющемся" штате, таком как Аризона, годовой доход почти в 70 000 долларов США необходим для того, чтобы позволить себе аренду двухкомнатной квартиры. Это почти в два раза превышает средний годовой доход в 37 209 долларов США. Опрос прогрессивного think tank показывает, что 84% избирателей в колеблющихся штатах считают стоимость жилья важным вопросом.

Советники Трампа призывают его сосредоточиться на рекорде инфляции администрации Байдена-Харрис в своей кампании, но он предпочел вместо этого вести личные нападки на своего оппонента. Это работает на пользу Харрис, так как переводит внимание с инфляции и кандидата от демократов. Высокие показатели инфляции повлияли на прошлые выборы в США, отправив демократа Джимми Картера с поста президента к республиканцу Рональду Рейгану в начале 80-х.

По мере приближения президентских выборов в США в 2024 году высокие показатели инфляции под администрацией Байдена-Харрис могут стать значительным вопросом кампании. Несмотря на усилия Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок, покупка дома и аренда по-прежнему остаются дорогими вариантами для многих американцев.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Личное потребление, выступая в роли 'Джокера', имеет потенциал для стимулирования экономического...
Экономика

"Мы столкнулись с невыносимым положением, к которому мы привыкли"

"Мы столкнулись с невыносимым положением, к которому мы привыкли" CNN Бизнес: Недавно экономика Германии испытала спад. Показатели, такие как индекс Ifo для деловой уверенности и индекс GfK для потребления, также движутся вниз. Если бы вам нужно было оценить это, насколько серьезна ситуация с немецкой экономикой? Карстен Брезески: Мы

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Рыбаки выражают обеспокоенность: ветряные турбины уменьшают доступные рыболовные зоны
Экономика

Рыбаки выражают обеспокоенность: ветряные турбины уменьшают доступные рыболовные зоны

На фестивале рыбной промышленности в Гамбурге в центре внимания будущие перспективы отрасли. Она сталкивается со сложностями со всех сторон.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Бафин, орган financiersкого регулирования, выпустил предостерегающее уведомление для страховых...
Экономика

Регулирующий орган выявил многочисленные страховые полисы на жизнь как переоцененные

Немцы склонны к приобретению страхования жизни, но финансовое регулирование Германии резко критикует некоторые компании за завышенные цены и предупреждает о серьезных последствиях.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно