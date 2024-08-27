При возможных обстоятельствах Трамп может затмить Харриса из-за инфляции.

Как вице-президент Камала Харрис работает под руководством президента Джо Байдена, потребители заметили существенное увеличение стоимости жизни, в том числе продовольствия, бензина и ипотечных ставок. Этот рост расходов привел многих американцев к тому, что они винят демократическую администрацию, и некоторые эксперты считают, что это может дать решающее преимущество бывшему президенту Дональду Трампу в предстоящей борьбе за Белый дом.

С тех пор, как Байден вступил в должность в 2021 году, инфляция выросла примерно на 19%, с продовольствием и бензином, служащими основными факторами этого экстремального роста цен. Инфляция достигла рекордного уровня более 9% в 2022 году и, хотя с тех пор снизилась, по-прежнему превышает цель Федеральной резервной системы в 2% .

Несколько факторов были предложены в качестве причин резкого роста цен, в том числе дефицит, вызванный пандемией, и нарушения цепочки поставок, рост цен на энергию из-за российского вторжения на Украину и сильный рынок труда США, который вызвал существенные повышения заработной платы. Кроме того, некоторые экономисты приписывают часть инфляции фискальным стимулам tanto от администрации Байдена, как и от администрации Трампа.

В отличие от этого, во время пребывания Трампа в должности общий уровень цен вырос всего на 7,8%. Факторы, находящиеся вне контроля американского президента, также сыграли свою роль, например, существенное падение цен на нефть под руководством Трампа во время пандемии COVID-19.

Покупка дома становится роскошью

Хотя инфляция несколько улучшилась, Харрис все еще сталкивается с серьезной проблемой. За последние годы цены резко выросли и остаются высокими, вызывая обеспокоенность у избирателей.

Кроме того, Федеральная резервная система приняла меры для борьбы с инфляцией, повышая процентные ставки, которые сейчас колеблются между 5,25% и 5,3%. Хотя эти повышения ставок помогли сдержать инфляцию, они также увеличили расходы на жизнь, сделав займы и ипотеку дороже.

Покупка дома стала роскошью для многих американцев, особенно тех, кто имеет низкий доход и молодые поколения. В октябре 2022 года ставка по 30-летней ипотеке достигла 7,8%, самого высокого уровня за 24 года. Хотя ставки по ипотеке с тех пор снизились, они по-прежнему остаются высокими, составляя 6,4%. При вступлении Байдена в должность ставки по ипотеке составляли всего 2,6%.

Федеральная резервная система, скорее всего, ослабит денежно-кредитную политику в сентябре, что, скорее всего, приведет к снижению процентных ставок. Однако эффекты этого шага, скорее всего, не будут ощущаться избирателями до выборов в ноябре, и Харрис вряд ли получит от этого значительную выгоду.

Цены на аренду остаются на небесах

Для тех, кто не может или не хочет покупать дом, аренда также является дорогой опцией. По данным Financial Times, цены на аренду достигли 42-летнего максимума 8,1% весной 2023 года и составляли 5,2% в июле. В конкурентном "колеблющемся" штате, таком как Аризона, годовой доход почти в 70 000 долларов США необходим для того, чтобы позволить себе аренду двухкомнатной квартиры. Это почти в два раза превышает средний годовой доход в 37 209 долларов США. Опрос прогрессивного think tank показывает, что 84% избирателей в колеблющихся штатах считают стоимость жилья важным вопросом.

Советники Трампа призывают его сосредоточиться на рекорде инфляции администрации Байдена-Харрис в своей кампании, но он предпочел вместо этого вести личные нападки на своего оппонента. Это работает на пользу Харрис, так как переводит внимание с инфляции и кандидата от демократов. Высокие показатели инфляции повлияли на прошлые выборы в США, отправив демократа Джимми Картера с поста президента к республиканцу Рональду Рейгану в начале 80-х.

По мере приближения президентских выборов в США в 2024 году высокие показатели инфляции под администрацией Байдена-Харрис могут стать значительным вопросом кампании. Несмотря на усилия Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок, покупка дома и аренда по-прежнему остаются дорогими вариантами для многих американцев.

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