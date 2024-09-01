Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиSC Фрайбург

При входе Томас Мюллер наносит удар, ведя ФК "Бавария" к победе

Хотя и Нойер движется вперёд

 and  James Williams
Время чтения 2 минут

При входе Томас Мюллер наносит удар, ведя ФК "Бавария" к победе

Бавария Мюнхен уже много лет испытывает трудности в матчах против СК Фрайбург, но в первом домашнем матче сезона им удалось переломить ситуацию. Благодаря VAR они повели в счете к перерыву, что было очень кстати, учитывая их проблемы с Фрайбургом в прошлом. Новый тренер Винсент Компани выпустил на поле ветерана клуба Томаса Мюллера во втором тайме, и тот забил, обеспечив три очка.

В этом матче легенда Томас Мюллер обеспечил дебютную победу для тренера Винсента Компани в важном матче. Бавария, доминирующая команда, убедительно обыграла СК Фрайбург со счетом 2:0 (1:0), но столкнулась с трудностями на протяжении всей игры. Гол Мюллера на 78-й минуте расставил все точки над i, забив в своем 710-м матче за ФКБ. К сожалению для Баварии, 1. FC Heidenheim лишил их возможности возглавить таблицу.

Харри Кейн из Тоттенхэма открыл счет на 38-й минуте после спорного пенальти за руку после проверки VAR. Англичанин был отмечен перед матчем за свои 36 голов в прошлом сезоне, что принесло ему награду лучшего бомбардира. В этом сезоне это был его первый гол. Люкас Хёлер почти забил пенальти за руку для Фрайбурга в конце матча.

У Мюллера тоже был повод для празднования: он вышел на замену на 59-й минуте и стал единоличным рекордсменом. Победитель чемпионата мира 2014 года, который уже установил рекорд Баварии с 475 матчами в Бундеслиге, превзошел легендарного голкипера Сеппа Майера. Всего через 19 минут после выхода на поле он забил свой 245-й гол за Баварию, получив аплодисменты от голкипера Мануэля Нойера, который вышел из ворот, чтобы поздравить его.

В матче на домашнем стадионе, полном легенд Баварии, таких как Майер, Хёнесс и Брайтнер, которых чествовали в честь 50-летия победы в Бундеслиге, Компани представил смелый состав. Он выпустил всего двух защитников, Мин-Жэ Ким и Дайот Упамекано, и часто видел, как Йoshua Киммих отходит назад. Перед матчем на DAZN Компани сказал: "Нам нужны нападающие на поле, чтобы забивать голы".

Сначала Баварии было сложно реализовать эту стратегию. Они доминировали в матче, но не могли создать опасные моменты. Фрайбург, который победил 3:1 против Штутгарта в предыдущем матче, играл компактно и часто атаковал. Когда открывались возможности, мюнхенская команда не хватало точности. Даже высоко оцененный молодой талант Майкл Олисе не смог оказать большого влияния в начале матча. Пришлось ждать почти 20 минут, чтобы ДжAmal Мусиала, Олисе и Матис Тель создали свои первые возможности.

Баварии понадобилась помощь VAR в напряженном первом тайме, в котором Фрайбург не представлял угрозы. Кейн головой направил мяч на руку Максу Розенфелдеру, и после видеопросмотра судья Кристиан Дингерт назначил пенальти. После перерыва гости, которых тренировал Шустер, стали более активными перед 75-тысячной аудиторией. Патрик Остерхаге проверил Мануэля Нойера (60), и игра стала более открытой. Кингсли Коман был близок к голу (72), а затем наступил черед Мюллера.

В упомянутом матче СК Фрайбург оказал серьезное сопротивление Баварии Мюнхен, несмотря на победу Баварии со счетом 2:0. Несмотря на доминирование Баварии, Томас Мюллер, вышедший на замену во втором тайме по решению тренера Винсента Компани, сыграл решающую роль, забив второй гол и обеспечив три очка для вечного соперника СК Фрайбурга.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Немецкие спортсмены одержали победу на турнире ISTAF
Спорт

Немецкие спортсмены одержали победу на турнире ISTAF

Немецкие спортсмены одержали победу на турнире ISTAF Фанаты легкой атлетики из Германии приветствовали своих любимых спортсменов на ISTAF в Берлине, где Лео Нойгебауэр и Джина Луккенкемпер возглавили заряд. На этот раз олимпийская чемпионка Йемиси Огунлейе заняла второе место. Нойгебауэр произвел впечатляющее выступление перед немецкой спортивной публикой, завоевав олимпийское серебро и

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Немецкая паралимпийская команда завоевала свою первую золотую медаль, завоёванную Таняй Шольц.
Спорт

Герои плавания спасают немецкий отряд с двойными триумфами

Германская паралимпийская сборная испытала четырехдневную задержку, прежде чем добыть золото, а затем добилась двойного успеха, завоевав бронзу в соревнованиях по гребле на байдарках и велоспорту на треке.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Немецкая пловчиха завоевала первое золото на соревнованиях
Спорт

Немецкая пловчиха завоевала первое золото на соревнованиях

Немецкая пловчиха завоевала первое золото на соревнованиях На четвертый день соревнований на Паралимпиаде в двойном триумфе в плавании обе победительницы пересекли финишную черту первыми в напряженной борьбе. Таня Шольц и Йосия Топф из Германии стали первой золотой парой своей страны на Паралимпиаде в Париже. Шольц завоевала золото в категории SM4

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Хубер объясняет негативную атмосферу в Германии действиями партии зеленых.
Федеральные земли Германии

Хубер объясняет негативную атмосферу в Германии действиями партии зеленых.

После выборов в Саксонии и Тюрингии рассматривается среднестатистическое развешивание коалиций. Продолжительно, секретарь стат-секретарь ХСС Мартин Хубер бесконтрольно оскорбляет Зеленых.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Массы собрались в Тель-Авиве в воскресенье, чтобы продемонстрировать против правительства Биньямина...
Политика

Широкая израильская коалиция выступает за всеобщую забастовку.

После извлечения шести дополнительных погибших заложников в секторе Газа администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сталкивается с растущим давлением на заключение сделки с ХАМАС.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Консервативный демократический союз (CDU) одержал победу на выборах в Саксонии, обогнав Альтернативную для Германии (AfD)
Главные темы

Консервативный демократический союз (CDU) одержал победу на выборах в Саксонии, обогнав Альтернативную для Германии (AfD)

На предварительных результатах выборов в Саксонии победила ХДС, но ненамного опередив АФД, признанную государственным конституционным.shields экстремистской правой партией. Госсоюз во главе с Сахрой В겐кнехт, участвующий впервые, занял третье место, обойдя СДП и Зеленых. Возможность формирования...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Согласно прогнозам, партия ХДС Кречмера лидирует в Саксонии.
Политика

Консервативный демократический союз в настоящее время имеет значительное лидерство.

Консервативный демократический союз в настоящее время имеет значительное лидерство. 18:21 Чт: ХДС Опережает АФД в Саксонии Согласно Предварительным Результатам Предварительные данные от ARD и ZDF свидетельствуют о том, что ХДС опережает АФД в Саксонии. И Infratest Dimap (ARD), и Исследовательская группа Wahlen (ZDF) согласны, отдавая ХДС примерно один процентный

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно