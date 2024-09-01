При входе Томас Мюллер наносит удар, ведя ФК "Бавария" к победе

Бавария Мюнхен уже много лет испытывает трудности в матчах против СК Фрайбург, но в первом домашнем матче сезона им удалось переломить ситуацию. Благодаря VAR они повели в счете к перерыву, что было очень кстати, учитывая их проблемы с Фрайбургом в прошлом. Новый тренер Винсент Компани выпустил на поле ветерана клуба Томаса Мюллера во втором тайме, и тот забил, обеспечив три очка.

В этом матче легенда Томас Мюллер обеспечил дебютную победу для тренера Винсента Компани в важном матче. Бавария, доминирующая команда, убедительно обыграла СК Фрайбург со счетом 2:0 (1:0), но столкнулась с трудностями на протяжении всей игры. Гол Мюллера на 78-й минуте расставил все точки над i, забив в своем 710-м матче за ФКБ. К сожалению для Баварии, 1. FC Heidenheim лишил их возможности возглавить таблицу.

Харри Кейн из Тоттенхэма открыл счет на 38-й минуте после спорного пенальти за руку после проверки VAR. Англичанин был отмечен перед матчем за свои 36 голов в прошлом сезоне, что принесло ему награду лучшего бомбардира. В этом сезоне это был его первый гол. Люкас Хёлер почти забил пенальти за руку для Фрайбурга в конце матча.

У Мюллера тоже был повод для празднования: он вышел на замену на 59-й минуте и стал единоличным рекордсменом. Победитель чемпионата мира 2014 года, который уже установил рекорд Баварии с 475 матчами в Бундеслиге, превзошел легендарного голкипера Сеппа Майера. Всего через 19 минут после выхода на поле он забил свой 245-й гол за Баварию, получив аплодисменты от голкипера Мануэля Нойера, который вышел из ворот, чтобы поздравить его.

В матче на домашнем стадионе, полном легенд Баварии, таких как Майер, Хёнесс и Брайтнер, которых чествовали в честь 50-летия победы в Бундеслиге, Компани представил смелый состав. Он выпустил всего двух защитников, Мин-Жэ Ким и Дайот Упамекано, и часто видел, как Йoshua Киммих отходит назад. Перед матчем на DAZN Компани сказал: "Нам нужны нападающие на поле, чтобы забивать голы".

Сначала Баварии было сложно реализовать эту стратегию. Они доминировали в матче, но не могли создать опасные моменты. Фрайбург, который победил 3:1 против Штутгарта в предыдущем матче, играл компактно и часто атаковал. Когда открывались возможности, мюнхенская команда не хватало точности. Даже высоко оцененный молодой талант Майкл Олисе не смог оказать большого влияния в начале матча. Пришлось ждать почти 20 минут, чтобы ДжAmal Мусиала, Олисе и Матис Тель создали свои первые возможности.

Баварии понадобилась помощь VAR в напряженном первом тайме, в котором Фрайбург не представлял угрозы. Кейн головой направил мяч на руку Максу Розенфелдеру, и после видеопросмотра судья Кристиан Дингерт назначил пенальти. После перерыва гости, которых тренировал Шустер, стали более активными перед 75-тысячной аудиторией. Патрик Остерхаге проверил Мануэля Нойера (60), и игра стала более открытой. Кингсли Коман был близок к голу (72), а затем наступил черед Мюллера.

В упомянутом матче СК Фрайбург оказал серьезное сопротивление Баварии Мюнхен, несмотря на победу Баварии со счетом 2:0. Несмотря на доминирование Баварии, Томас Мюллер, вышедший на замену во втором тайме по решению тренера Винсента Компани, сыграл решающую роль, забив второй гол и обеспечив три очка для вечного соперника СК Фрайбурга.

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