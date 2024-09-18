"Празднование его влияния: сердечные данья итальянской футбольной иконе Тото Шиллаки после его смерти в 59 лет"

Согласно Associated Press, Шиллачи был госпитализирован в больницу Палаermo для лечения рака толстой кишки и скончался в среду утром после 11-дневного пребывания в больнице.

Итальянский футболист, который привел Италию к третьему месту на чемпионате мира 1990 года, был лучшим бомбардиром турнира с шестью голами, в том числе один против Аргентины в полуфинале и еще один в матче за третье место против Англии.

"Ювентус", в который Шиллачи перешел в 1989 году, заявил: "Мы влюбились в Тото. Его страсть, его история, его неукротимое энтузиазм проявлялись в каждой игре, которую он играл."

"Мы в "Юве" были счастливы влюбиться в него раньше всех в том замечательном лете 1990 года, когда вся Италия была очарована его пылкими празднованиями."

Эти чувства разделила премьер-министр Италии Джорджа Меллони, которая разместила в социальных сетях: "Уходит икона футбола, человек, который тронул сердца итальянцев и поклонников спорта по всему миру. Сале Шиллачи, известный как Тото, нападающий магических ночей Италии 90 с нашей национальной командой. Спасибо за эмоции, которые вы нам подарили, за то, что заставили нас мечтать, праздновать, обниматься и махать нашим национальным флагом. Прощай, чемпион."

Голевые достижения Шиллачи в 90 году принесли ему второе место в борьбе за "Золотой мяч" 1990 года, ежегодно вручаемый лучшему игроку мужчинам, уступив только капитану сборной Германии Лотарю Маттеусу, выигравшему чемпионат мира.

После чемпионата мира Шиллачи забил еще один гол за Италию, в матче 2-1 против Норвегии в отборочном турнире чемпионата Европы 1992 года.

На международном уровне Шиллачи не представлял Италию на других крупных турнирах.

На клубном уровне Шиллачи помог "Ювентусу" выиграть Кубок Италии и Кубок УЕФА в сезоне 1989-90 годов, а затем выиграл Кубок УЕФА снова через четыре года с "Интером Миланом".

"Интер" также отдал дань уважения своему бывшему нападающему в социальных сетях: "Вы позволили всей нации мечтать во время магических ночей Италии 90."

Между тем, президент Серии А Лоренцо Кассини назвал Шиллачи "чемпионом, который освещал "магические ночи" Италии 90."

В 1994 году Шиллачи стал первым итальянским игроком, сыгравшим в японской Джей-Лиге, и выиграл чемпионат своей команды "Джубило Ивата" в 1997 году.

Шиллачи объявил о своем уходе из футбола в 1999 году. Президент итальянской футбольной федерации Габриэле Гравина объявил, что минута молчания будет соблюдена в память о Шиллачи перед всеми матчами лиги по всей стране в течение недели.

Футбол, несомненно, был страстью Шиллачи, что продемонстрировала его впечатляющая игра на чемпионате мира 1990 года, где он блистал как нападающий. Его любовь к спорту очаровала Италию и весь мир, сделав его иконой в мире футбола.

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