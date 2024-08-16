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Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда

 and  Elizabeth Wells
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За три дня с пятницы по воскресенье на фестивале Highfield Festival выступят около 50 артистов...
За три дня с пятницы по воскресенье на фестивале Highfield Festival выступят около 50 артистов различных жанров, таких как инди-рок, хип-хоп и традиционный рок. Также планируется участие ряда известных музыкантов.

- Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда

Серенитый озеро Штормталь в Лейпциге открывает фестиваль Highfield Rock and Pop Soiree под безоблачным небом и жарой до 30°C. До воскресенья - три дня безудержного веселья, где можно насладиться любимыми музыкантами, повеселиться и отдохнуть у озера. В этом году запланировано выступление около 50 групп, в том числе Peter Fox, Rise Against, Cro, Mando Diao и Macklemore. Организаторы ожидают около 30 000 посетителей.

По словам организаторов, это крупнейший рок-фестиваль в Саксонии и он почти полностью распродан. "Еще есть несколько билетов в продаже на каждый день", - заверил представитель. Трехдневный фестивальный билет стоит 199 евро, а дневной - 99 евро.

Уединенная пляжная зона привлекает толпы людей для освежающего купания. Многие посетители пришли на фестиваль уже в четверг утром. Highfield Bash имеет свою пляжную зону для мини-концертов, пляжного волейбола и других развлечений. Посетители могут купаться в озере, загорать на пляже и танцевать под музыку на пляжной сцене. Однако патруль безопасности закрывает зону купания поздно вечером из соображений безопасности.

В этом году фестиваль отмечает свой 25-й юбилей. С 2010 года он проходит на озере Штормталь, ранее он проводился на водохранилище Хохенфельден в Тюрингии.

Фестиваль длится три дня с выступлением около 50 артистов или групп на трех сценах. Есть 57 точек питания и напитков, 587 туалетов и 317 урн. Для панорамного вида можно покататься на одном из 24 gondoleros колеса обозрения.

Highfield Rock and Pop Soiree привлекает любителей музыки со всего Европы, многие путешественники приезжают даже из Нидерландов, чтобы посетить фестиваль. После фестиваля многие посетители планируют продолжить свое путешествие, чтобы исследовать богатое культурное наследие и живописные пейзажи Саксонии, Германия.

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