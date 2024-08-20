- Праздники на "М.С. Доквилл" 2025 года продлятся всего два дня.

Музыкальный и художественный фестиваль MS Dockville в следующем году будет проходить всего два дня. Билеты на 15 и 16 августа 2025 года уже в продаже. Early Bird абонементы на выходные стоят 99 евро, что на 40 евро дешевле, чем в этом году за трехдневное мероприятие. По словам представителя Kopf & Steine GmbH, посетители фестиваля предпочитают более доступные билеты и выразили желание праздновать в течение более короткого периода времени.

Ейке Эберхард, официальный представитель, заявил: "Мы наблюдаем рост спроса на билеты на отдельные дни. Благодаря городскому расположению мы лучше подготовлены к этому тренду. Мы можем сократить производственные затраты наполовину и предложить более тщательно подобранный, международный состав исполнителей."

Одновременно, ранее доступная стоимость кемпинга в 25 евро увеличится до 50 евро для лучшего определения связанных затрат, согласно Эберхарду. Примерно 7500 посетителей фестиваля воспользовались кемпингом в прошлом году.

MS Dockville 2023 посетило около 55 000 человек, и организаторы надеются на 60 000. Головными исполнителями были Ashnikko и Meute.

Препродажа билетов на отдельные дни на музыкальный и художественный фестиваль MS Dockville 2025 уже открыта, предлагая более доступный вариант для посетителей фестиваля. Учитывая популярность билетов на отдельные дни, организаторы решили предложить предпродажу на двухдневное мероприятие, которое состоится 15 и 16 августа 2025 года, в рамках предложений предпродажи фестиваля.

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