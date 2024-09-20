Праздничные высказывания из-за определенного человека Олатунджи вызывают недоумение

Не редкость, когда футболисты демонстрируют сообщения после забитого гола. Но в среду возникли вопросы по поводу заявления нигерийского форварда Виктора Олатунджи о том, что он "Избранный", после того как он забил гол за "Спарту Прагу" против "РБ Зальцбург" в Лиге чемпионов. Эта фраза, похоже, связана с популярной нигерийской пентekostalной церковью, известной своими чудесами и помощью членам в получении рабочих виз в Европу.

Олатунджи, 25 лет, забил промежуточный гол на 42-й минуте, обеспечив победу 3:0 (2:0). Его празднование включало имитацию радостного прыжка Криштиану Роналду и демонстрацию надписи на своей футболке перед перерывом.

Ссылка на чудесную церковь?

Нигерийское издание "The Guardian" предположило связь с одной из быстрорастущих евангельских пентekostalных церквей в самой населенной стране Африки. "Избранники Господа" (также известные как "Избранные Господа"), основанная в 2002 году, имеет свою радиостанцию и онлайн-службы и знаменита своими заявлениями о чудесах, таких как исцеление от болезней, карьерный успех или даже получение рабочих виз в Европу через молитвы и Святой Дух. Члены церкви часто используют фразу "Я - избранный".

Другой нигерийский футболист, Виктор Бонифас из "Байера Леверкузена", вызвал переполох в матче Бундеслиги в выходные с помощью своей необычной танцевальной победной церемонии. Он снял штаны и начал танцевать, ссылаясь на популярный тренд в TikTok нигерийского influencера.

Не желая провоцировать, Бонифас объяснил свою необычную танцевальную церемонию после гола: "Я просто следовал тренду нигерийского influencера, который поставил для меня хореографию. Он спросил, смогу ли я это сделать, и я согласился".

После скандального празднования Олатунджи также возникли вопросы о необычном танце Бонифаса в Бундеслиге, так как оба инцидента, казалось, черпали вдохновение из популярных нигерийских культурных référents. Несмотря на объяснение Бонифаса, органы Лиги чемпионов могут все еще рассматривать импровизированное сообщение Олатунджи на его футболке во время празднования гола как нарушение рекламных правил соревнования.

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