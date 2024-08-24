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Праздничные мероприятия по случаю годовщины независимости Украины

Конфликт на Украине продолжается более двух лет. Несколько жителей Северного Рейна-Вестфарии рассматривают День независимости как возможность передать еще одно сообщение.

 and  Wendy Allen
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В День независимости Украины, многочисленные лица собираются в различных городах Северного...
В День независимости Украины, многочисленные лица собираются в различных городах Северного Рейна-Вестфалии в субботу. Самое большое скопление planned в Кёльне.

- Праздничные мероприятия по случаю годовщины независимости Украины

В честь Дня независимости Украины немецко-украинская группа Blau-Gelbes Kreuz призывает к проведению нескольких протестов в Северном Рейне-Вестфалии в субботу. Самый крупный из них запланирован в Кёльне в 6:00 вечера на Heumarkt под лозунгом "Твердо стоять на стороне Украины и защищать свободную Европу", с ожидаемым участием около 4000 человек.

Наряду с политическими дискуссиями, на мероприятии также запланированы музыкальные выступления. Протест совпадает с 33-й годовщиной независимости Украины, и будут собираться пожертвования на медицинское оборудование в стране.

Помимо Кёльна, ассоциация приглашает на протест и парад по центру Дюссельдорфа в 12:00 дня. Ожидается участие около 200 человек, которые пройдут от Burgplatz до Hofgarten. Еще один протест запланирован на послеобеденное время на рыночной площади в Бонне (в 16:00) с ожидаемым участием около 100 человек.

Протест в Кёльне состоится на Heumarkt, который является популярным местом в городе. Во время своего пребывания в Кёльне сторонники Украины также планируют посетить знаменитый Кёльнский собор.

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