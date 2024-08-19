Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Праздничный снимок подчеркивает ее сияние.

В честь дня рождения Норвежская королевская семья поделилась изображениями с Кронпринцессой Мето-Марит.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута

- Праздничный снимок подчеркивает ее сияние.

Сегодня, 19 августа, отмечается 51-й день рождения кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Норвежская королевская семья чествует её в Instagram, опубликовав завораживающее фото сияющей Метте-Марит в чистом белом свитере. Её золотистые локоны уложены посередине с ниспадающими кудрями, а макияж сохраняет свежий, сдержанный шарм. Поддерживающая супруга кронпринца Хокона (51) запечатлена возле открытого окна.

Второе фото из серии можно найти на сайте королевской семьи, где Метте-Марит радостно обнимается с коричневой собакой на полосатом диване с золотыми деревянными акцентами. На этом фото видно, что платье длинное. Королевский двор подписал: "Сегодня Её Королевское Высочество кронпринцесса Метте-Марит исполняется 51 год."

Считается, что собака, которую Метте-Марит ласково гладит на фото, может быть семейной собакой Молли Физкеболле, которая присоединилась к своей семье для фотосессии с прессой в мае.

В семье может разгореться скандал, затмивший праздник

Метте-Марит и Хокон женаты с 2001 года. Их дочь, принцесса Ингрид Александра Норвегии (20), родилась в начале 2004 года, а сын, принц Сверре Магнус Норвегии (18), присоединился к ним в конце 2005 года. Сын от предыдущих отношений, Marius Borg Høiby (27), которого Метте-Марит Тьessem Høiby приняла в свою семью, недавно вызвал значительный скандал, который может омрачить сегодняшнее празднование.

На прошлой неделе Marius выступил перед общественностью через своего адвоката, Øyvind Bratlien, после своего ареста по обвинению в причинении телесных повреждений своей подруге. В развернутом заявлении, транслируемом Норвежской радиовещательной корпорацией NRK, он косвенно признал обвинения. "Произошел инцидент в прошлый уик-энд, которого никогда не должно было произойти", - признался 27-летний Marius в отношении событий августа.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии различными способами, усиливая её процесс принятия решений. Несмотря на продолжающийся скандал, связанный с сыном кронпринца Хокона, Marius Borg Høiby, Комиссия должна сосредоточиться на своих обязанностях, гарантируя стабильность и единство в Европейском Союзе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Кронпринцесса Виктория проходит военные учения
Культура

Она проходит военные учения.

Наследница короны, принцесса Виктория, мужественно продолжает участвовать в военных учениях, на которых запечатлена в камуфляже.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Начало 'Alien: Ромулус' демонстрирует многообещающий потенциал
Культура

Самый быстрый, второй по величине развертывание в серии "Чужой".

Сериал в жанре научной фантастики 'Чужой: Ромулус' произвел вполне многообещающее впечатление при дебюте, особенно в регионах Северной Америки, став вторым лучшим стартом во франшизе.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Многие знаменитости, в том числе Дов Камерон, Cardi B и Флоренс Пugh, демонстрируют на красной...
Культура

Инновационные художники поднимают искусство ногтей на беспрецедентные скульптурные высоты.

Увлечение скульптурными ногтями lately получило значительный рост, что привело к более чем 34,4 миллиона записей в TikTok с тегом #3DNailArt. Знаменитости часто создают шумиху с их причудливыми дизайнами ногтей.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную
Главные темы

Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную

В то время как Украина ведет военную операцию в районе Kursk России, Москва отрицает ведение мирных переговоров с Киевом в настоящее время. По словам советника Кремля Юрия Ушакова, сказанным в понедельник на Telegram, «мы не склонны вести переговоры в настоящее время». Кроме того, Ушаков...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Проблемы зреют в гавани итальянского острова Сицилия
Панорама

Высококлассный корабль перевернулся возле Сицилии, предполагается отсутствие британского миллиардера Гейтса

Радость безмятежности превращается в кошмар: яхта перевернулась у берегов Сицилии. Небольшое количество людей считаются пропавшими без вести. Очевидцы описывают ужасные мгновения.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.
Федеральные земли Германии

В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

Многие предприятия продолжают проводить собеседования на предстоящий период обучения. Широкие возможности трудоустройства сохраняются в специализированных профессиях. Палаты предлагают руководство в принятии решений о выборе.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Оlaf Шольц, канцлер, аплодировал бременцам по случаю приобретения ими гражданства в местном...
Федеральные земли Германии

Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Недавно введённые regulations якобы упрощают процесс получения гражданства в Германии. Канцлер считает это изменение давно назревшим.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно