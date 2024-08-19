- Праздничный снимок подчеркивает ее сияние.

Сегодня, 19 августа, отмечается 51-й день рождения кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Норвежская королевская семья чествует её в Instagram, опубликовав завораживающее фото сияющей Метте-Марит в чистом белом свитере. Её золотистые локоны уложены посередине с ниспадающими кудрями, а макияж сохраняет свежий, сдержанный шарм. Поддерживающая супруга кронпринца Хокона (51) запечатлена возле открытого окна.

Второе фото из серии можно найти на сайте королевской семьи, где Метте-Марит радостно обнимается с коричневой собакой на полосатом диване с золотыми деревянными акцентами. На этом фото видно, что платье длинное. Королевский двор подписал: "Сегодня Её Королевское Высочество кронпринцесса Метте-Марит исполняется 51 год."

Считается, что собака, которую Метте-Марит ласково гладит на фото, может быть семейной собакой Молли Физкеболле, которая присоединилась к своей семье для фотосессии с прессой в мае.

В семье может разгореться скандал, затмивший праздник

Метте-Марит и Хокон женаты с 2001 года. Их дочь, принцесса Ингрид Александра Норвегии (20), родилась в начале 2004 года, а сын, принц Сверре Магнус Норвегии (18), присоединился к ним в конце 2005 года. Сын от предыдущих отношений, Marius Borg Høiby (27), которого Метте-Марит Тьessem Høiby приняла в свою семью, недавно вызвал значительный скандал, который может омрачить сегодняшнее празднование.

На прошлой неделе Marius выступил перед общественностью через своего адвоката, Øyvind Bratlien, после своего ареста по обвинению в причинении телесных повреждений своей подруге. В развернутом заявлении, транслируемом Норвежской радиовещательной корпорацией NRK, он косвенно признал обвинения. "Произошел инцидент в прошлый уик-энд, которого никогда не должно было произойти", - признался 27-летний Marius в отношении событий августа.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии различными способами, усиливая её процесс принятия решений. Несмотря на продолжающийся скандал, связанный с сыном кронпринца Хокона, Marius Borg Høiby, Комиссия должна сосредоточиться на своих обязанностях, гарантируя стабильность и единство в Европейском Союзе.

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