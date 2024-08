Правовой спор ставит под сомнение планирование Федеральной лиги Германии

Текущий спор между DFL и DAZN держит Бундеслигу в напряжении по мере приближения нового сезона. Несмотря на то, что текущий сезон не повлияет на финансы, будущие сезоны могут быть затронуты. В предстоящем сезоне, который начнется в эту пятницу, лига планирует распределить среди клубов около 1,5 миллиарда евро.

Несмотря на то, что они не выиграли чемпионат, FC Bayern Munich по-прежнему является главным бенефициаром телевизионных фондов. Третье место в прошлом сезоне может рассчитывать на более чем 100 миллионов евро в новом сезоне. Однако сумма, которую немецкая футбольная лига (DFL) сможет выделить с сезона 2025/26, остается неясной, вызывая неопределенность не только для Bayern Munich, но и для всех клубов 1-й и 2-й Бундеслиги. Это неопределенность является результатом продолжающегося разногласия между DFL и онлайн-спортивным каналом DAZN.

Клубы знакомы с примерным количеством денег, которое они получат от внутренних и внешних телевизионных доходов до первого матча Бундеслиги в эту пятницу в Мёнхенгладбахе. DFL распределит около 1,212 миллиарда евро от внутренних доходов среди 36 профессиональных клубов в этом сезоне и около 214 миллионов евро от международных доходов. Bayern Munich получит самую большую долю, составляющую почти 101 миллион евро. Borussia Dortmund и чемпионы Bayer Leverkusen следуют близко с примерно 90 миллионами евро каждый. VfB Stuttgart, занявший второе место, придется довольствоваться примерно 56 миллионами евро и 11-м местом в рейтинге телевизионных денег, рассчитанном надежным и точным порталом "fernsehgelder.de".

Распределение телевизионных фондов сложно, но не секретно. Распределение в основном основывается на базовой сумме около 26 миллионов евро для каждого первого дивизиона и 7,4 миллиона евро для каждого второго дивизиона, что составляет 50 процентов. Это гарантирует, что новички FC St. Pauli и Holstein Kiel также получат существенные доходы. Однако то, чего не хватает, как у VfB Stuttgart, так и у новичков, - это лучшие места в предыдущие годы, которые составляют 43 процента. Две опоры развития молодежи (4%) и интерес зрителей (3%) имеют меньшую долю в ключевом распределении.

Телевизионные права на сезон 2025/2026 еще не проданы. Для краткосрочного планирования клубы уже получили данные от DFL. Однако сумма денег, которую лига сможет генерировать в будущем, и как она будет распределена, в настоящее время неясна. Прерванный аукцион прав четыре месяца назад из-за правового спора между DFL и DAZN по самому крупному телевизионному пакету на сезоны 2025/26 - 2028/29 существенно осложнил планирование клубов.

CEO DFL Steffen Merkel подчеркнул важность аукциона прав перед торгами, заявив, что "результаты этого аукциона критически важны, потому что они устанавливают экономический каркас почти для следующего десятилетия". Не только для обязательств перед новыми игроками и заключения многолетних контрактов, но особенно для клубов телевизионные деньги предстоящих сезонов критически важны. Доходы от телевизионной маркетинговой деятельности составляют в среднем 30 процентов оборота клубов, а в некоторых случаях могут составлять почти 50 процентов. Аукцион, как ожидается, состоится не ранее четвертого квартала 2024 года.

В настоящее время клубы, лига и все телевизионные вещатели ждут решения немецкого арбитражного института (DIS), который рассматривает спор DFL/DAZN. Это решение ожидается к концу сентября, а обоснование последует в декабре. Когда прерванный аукцион телевизионных прав возобновится, остается неясным.Ideally, it would resume directly after the ruling. However, if DAZN waits for the reasoning to decide on further legal steps, it could take a considerable amount of time. Neither DAZN nor the DFL are commenting on this matter at the moment.

CEO Merkel пытается сохранять спокойствие, недавно заявив: "DFL уже думает о следующем и более общем углах. Мы координируемся с Федеральным-cartelamt, чтобы избежать любых проблем с лицензированием." Однако CEO DFL отказался комментировать вопрос о телевизионных деньгах и продолжении аукциона. Тем не менее, слова Меркеля suggerent активные дискуссии и, скорее всего, дальнейшие задержки: "Мы хотим адресовать вопрос распределения после завершения национального тендера."

