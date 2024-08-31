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Правоохранительные органы выступают за баланс в Зигене

 and  Viktoria Klein
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Шесть человек получили травмы на автобусе в Зигене, трое из них тяжело пострадали.
Шесть человек получили травмы на автобусе в Зигене, трое из них тяжело пострадали.

Правоохранительные органы выступают за баланс в Зигене

После нападения с ножом на автобусе в Зигене множество людей получили ранения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. К удивлению, преступницей оказалась 32-летняя немка без миграционного прошлого, не соответствующая типичному образу подозреваемой. В связи с этим власти призывают проявить терпение в оценке этого дела и воздержаться от спекуляций и предрассудков.

Подозреваемая атаковала пассажиров автобуса в пятницу вечером в Зиген-Эйзерфельде, в результате чего шестеро человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии. Как сообщают полиция и прокуратура, нет никаких признаков того, что нападение было политически или религиозно мотивированным. Вместо этого женщина проявляла признаки психической нестабильности.

Пострадавшие в возрасте от 16 до 30 лет проживают в районе Зиген-Виттгенштейн. Автобус направлялся на городской праздник и перевозил около 30 других пассажиров.

После нападения министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль призвал к единству. Общаясь с WDR, политик от ХДС заявил, что важно "не поддаваться страху и обвинениям, а оставаться сильными и стоять вместе". Рёль уже планировал посетить городской праздник.

Аналогичное нападение с ножом на городском празднике в Солingen произошло на прошлой неделе, в результате чего трое человек погибли и восемь получили ранения, некоторые из них тяжелые. Подозреваемый, 26-летний сириец, был задержан. Федеральная прокуратура подозревает исламистский мотив, что ведет к продолжению дискуссий о депортациях и запрете ножей.

Полиция и прокуратура продолжают расследовать действия женщины, так как мотивы нападения пока не установлены. Несмотря на тяжелые ранения, полиция заверила общественность, что принимаются все необходимые меры для поддержания мира и безопасности в городе.

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