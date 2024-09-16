Правоохранительные органы вводят всеобъемлющие пограничные проверки.

Чтобы противодействовать несанкционированным пересечениям границы, немецкое правительство усилило наблюдение на всех границах. С полуночи немецкие власти начали проводить случайные проверки на западной границе, а более строгие проверки планируются на северной границе с понедельника. Однако оппозиционная партия считает эти меры недостаточными.

Германия расширила свои текущие пограничные проверки в юго-восточных и южных регионах, включив в них западную сухопутную границу, как было объявлено. С полуночи офицеры в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии начали проводить пограничные проверки с Бельгией и Нидерландами, что подтвердили сотрудники федеральной полиции. Проверки на границах с Люксембургом и Дания начнутся с понедельника.

Эти дополнительные меры направлены на дальнейшее снижение нелегальных въездов, при этом минимизируя неудобства для обычных путешественников и туристов. Пограничные проверки обычно не требуются в зоне Шенгена. Сотрудники федеральной полиции проводили пограничные проверки с Польшей, Чехией, Австрией, Швейцарией и Францией только с Олимпиады в Париже. По закону, дальнейшие пограничные проверки были разрешены с полуночи.

Фаэзер стремится снизить нелегальную иммиграцию

В заявлении в воскресенье вечером министр внутренних дел Нэнси Фаэзер сказала: "Эта мера необходима для существенного снижения нелегальной иммиграции". Фаэзер приказала постоянное присутствие офицеров на всех сухопутных границах с понедельника.

Согласно заявлению представителя федеральной полиции, дополнительные офицеры были направлены в Нижнюю Саксонию для проверки въезжающих из Нидерландов. Постоянные пункты проверки были установлены на А30 в Бад-Бентхайме, А280 в Бунде и Б402 в Шёнингсдорфе (близ Меппен). Кроме того, были объявлены меры наблюдения на второстепенных дорогах вдоль голландской границы. В Северном Рейне-Вестфалии сотрудники федеральной полиции проверяли въезжающих из Бельгии на А44 в Ахене.

Цели

Постоянные пограничные проверки позволяют отказать определенным мигрантам, что менее трудоемко, чем заниматься теми, кто уже незаконно въехал. По данным министерства внутренних дел Германии, с октября 2023 года на границах Германии было отказано более 30 000 раз. В настоящее время отказывают иностранцам, которые не подают заявление на получение убежища, и тем, кто подпадает под запрет на въезд.

Однако коалиция "траffic light" отклонила требование Союза о более широких отказах из-за опасений по поводу европейского права.

Точка зрения соседних стран

Соседние страны, такие как Австрия и Польша, выразили обеспокоенность расширением пограничных проверок в более широком контексте. Тем не менее, канцлер Германии Олаф Шольц начал "осторожный диалог" с лидерами соседних стран, в том числе с президентом Европейской комиссии, как он объяснил во время своей поездки в Узбекистан вскоре после этого. "Все понимают, что мы работаем в рамках европейского права, но используем весь свой потенциал", - сказал Шольц. "Все признают, что поток людей, приходящих в Германию, слишком велик, и что это разумный интерес немецкого правительства управлять нелегальной миграцией с помощью эффективных методов пограничного контроля, в том числе этих проверок".

Точка зрения "Зеленых"

"Зеленые" критикуют эффективность пограничного контроля, учитывая ограниченные ресурсы немецкой полиции. "Вопрос в том, насколько эффективен пограничный контроль с точки зрения персонала и оборудования", - сказала Моника Небауэр, заместитель министра-президента Северного Рейна-Вестфалии, газете "Тагесшпигель".

Фаэзер объявила об расширении проверок в понедельник, сославшись на тяжелое бремя нелегальной миграции для Германии. Эти проверки планируется проводить в течение шести месяцев. Однако предыдущий опыт показывает, что такие проверки могут не быть прекращены вскоре после их введения. Середина октября 2023 года немецкая полиция проводила пограничные проверки с Польшей, Чехией и Швейцарией, а с Австрией - с осени 2015 года.

Согласно соглашению о Шенгене, это обычно не предусмотрено. Однако и другие члены Шенгена проводят пограничные проверки на сухопутных границах, ссылаясь на снижение нелегальной миграции или угрозу исламского экстремизма или российского вторжения в Украину.

Позиция Союза

Союз считает эти проверки недостаточными для борьбы с нелегальной иммиграцией. "Проверки сами по себе недостаточны. Отказ коалиции "траffic light" от всеобщей депортации - это капитуляция", - сказал Александр Добрindt, председатель фракции ХСС в бундестаге, газете "Бильд". Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль призвал к дальнейшим переговорам с СДПГ. "Важно, чтобы все работали вместе. Это нужно решать во всех партиях", - сказал политик ХДС в ответ на вопрос в подкасте "Берлин Плэйбук" журнала "Политико".

Председатель ХДС Фридрих Мерц вновь предложил встречу на высшем уровне с Шольцем. Он выразил готовность, как сообщает программа "Берлин direkt" телеканала ZDF. Однако пресс-секретарь правительства затем уточнил, что канцлер не будет рассматривать такое приглашение. "Мы не можем заставить его сделать это. Я понимаю его позицию".

Европейский совет выразил поддержку Германии в усилении пограничного контроля в ответ на несанкционированные пересечения границы, подчеркнув важность сотрудничества в управлении границами в рамках Европейского союза. Признавая необходимость скоординированного ответа, Европейский совет призывает государства-члены делиться разведданными и лучшими практиками, чтобы обеспечить комплексный подход к борьбе с нелегальной миграцией.

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