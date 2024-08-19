- Правоохранительные органы в настоящее время расследуют смертельный взрыв, произошедший в Тель-Авиве.

Власти Израиля расследуют взрыв в Тель-Авиве, который, как подозревают, был неудавшейся атакой. В минувшее воскресенье вечером взрывное устройство в рюкзаке мужчины сработало, когда он шел по улице в южном районе приморского города. Предполагаемый нападавший погиб, а пользователь электрического самоката получил ранения.

Президент Израиля Исаак Герцог обсудил инцидент во время встречи с госсекретарем США Антони Блинкеном, предположив, что в Тель-Авиве в ту ночь была предотвращена серьезная террористическая атака. Этот регион на восточном Средиземноморье в прошлом неоднократно подвергался жестоким нападениям, инициированным палестинцами.

Представитель полиции сообщил израильскому военному радио, что "с большой долей уверенности" можно говорить о запланированном нападении. Если бы взрыв произошел всего несколько метров дальше, "мы бы проснулись в понедельник утром с крупной трагедией", - сказал он. В первые часы после инцидента детали были неясными, и полиция сообщала, что исследует все возможные версии.

Министерство внутренней безопасности Израиля выпустило заявление, в котором говорится, что обстоятельства взрыва все еще расследуются. После инцидента президент Израиля Исаак Герцог подчеркнул важность бдительности и усиления мер безопасности в преддверии возможных будущих угроз.

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