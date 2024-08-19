Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСледующие

Правоохранительные органы в настоящее время расследуют смертельный взрыв, произошедший в Тель-Авиве.

Тель-Авив, principales морской город Израиля, вновь стал объектом значительной атаки. К счастью, эта предполагаемая последующая попытка причинила минимальный ущерб.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Место взрыва в Тель-Авиве
Место взрыва в Тель-Авиве

- Правоохранительные органы в настоящее время расследуют смертельный взрыв, произошедший в Тель-Авиве.

Власти Израиля расследуют взрыв в Тель-Авиве, который, как подозревают, был неудавшейся атакой. В минувшее воскресенье вечером взрывное устройство в рюкзаке мужчины сработало, когда он шел по улице в южном районе приморского города. Предполагаемый нападавший погиб, а пользователь электрического самоката получил ранения.

Президент Израиля Исаак Герцог обсудил инцидент во время встречи с госсекретарем США Антони Блинкеном, предположив, что в Тель-Авиве в ту ночь была предотвращена серьезная террористическая атака. Этот регион на восточном Средиземноморье в прошлом неоднократно подвергался жестоким нападениям, инициированным палестинцами.

Представитель полиции сообщил израильскому военному радио, что "с большой долей уверенности" можно говорить о запланированном нападении. Если бы взрыв произошел всего несколько метров дальше, "мы бы проснулись в понедельник утром с крупной трагедией", - сказал он. В первые часы после инцидента детали были неясными, и полиция сообщала, что исследует все возможные версии.

Министерство внутренней безопасности Израиля выпустило заявление, в котором говорится, что обстоятельства взрыва все еще расследуются. После инцидента президент Израиля Исаак Герцог подчеркнул важность бдительности и усиления мер безопасности в преддверии возможных будущих угроз.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.
Политика

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.

Джо Байден структурно подготавливает свои важные речи как президент, собираясь с самыми доверенными советниками в Кампе Давиде, минимизируя внешние помехи для их коллективной генерации и ревизии процессов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа...
Политика

Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

На недавнем съезде в Чикаго демократы подчеркнут воспринимаемую угрозу демократии, которую они связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Ключевые политические фигуры и полицейский из Капитолия, получивший травмы во время беспорядков 6 января 2021 года, выступят с principale выступлениями.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Министр финансов ограничивает финансовые ресурсы: Сообщается, что Кристиан Линднер сообщил министру...
Политика

Предлагаемое ограничение помощи Украине сталкивается с ожесточенной оппозицией, как внешней, так и внутренней.

Россия могла бы потенциально ликовать при прекращении Германией финансовой поддержки Украины, но такой исход все еще не гарантирован. Тем не менее, ЕС остается без энтузиазма по отношению к такой перспективе.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Группа во главе с Сахрой Wagønкнехт рассматривается как потенциальный коалиционный партнер в...
Политика

Альянс между ХДС, СДПГ и партией водителя машины <unk> в чем ситуация?

- Альянс между ХДС, СДПГ и партией водителя машины <unk> в чем ситуация? Ситуация серьезная, и выбор потенциальных союзников ограничен: В Тюрингии уже несколько недель ведутся дискуссии о возможной коалиции с партией BSW во главе с Сахрой Wagenknecht. В чем суть этих альянсов, и что из этого получится

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.
Политика

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.

Джо Байден структурно подготавливает свои важные речи как президент, собираясь с самыми доверенными советниками в Кампе Давиде, минимизируя внешние помехи для их коллективной генерации и ревизии процессов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
C 26 августа по 23 сентября ножи можно сдам в отделениях полиции в Англии и Уэльсе.
Панорама

Жителям Великобритании требуется сдать ножи и мачете, похожие на зомби

Жителям Великобритании требуется сдать ножи и мачете, похожие на зомби Великобритания ужесточает борьбу с насилием, связанным с ножами, в связи с недавними трагическими смертями троих детей. Страна находится в состоянии хаоса, и правительство пересматривает законы о владении ножами и призывает граждан к сотрудничеству. Власти призывают граждан сдать мачете и так

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа...
Политика

Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

На недавнем съезде в Чикаго демократы подчеркнут воспринимаемую угрозу демократии, которую они связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Ключевые политические фигуры и полицейский из Капитолия, получивший травмы во время беспорядков 6 января 2021 года, выступят с principale выступлениями.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно