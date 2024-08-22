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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Правоохранительные органы в настоящее время изучают обвинения в выдаче мошеннических ордеров.

Ночью во всём Алгау появляются разнообразные плакаты с призывом к розыску: задержать мужчину, якобы совершившего над детьми сексуальное насилие. Но реальность совсем другая.

 and  Ksenia Johnson
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Правоохранительные органы в настоящее время изучают утверждения о клевете в отношении...
Правоохранительные органы в настоящее время изучают утверждения о клевете в отношении неустановленных лиц.

обвиняемый в сексуальных домогательствах - Правоохранительные органы в настоящее время изучают обвинения в выдаче мошеннических ордеров.

В тихом туристическом местечке Оберстдорф, расположенном в Алльгой, ночью появились серии поддельных объявлений о розыске. Эти объявления, на которых была фотография настоящего человека, якобы были размещены в различных общественных местах города, как сообщил представитель полиции.

Поддельные плакаты обвиняли изображенного на них молодого человека в сексуальном преступлении против несовершеннолетнего на местной детской площадке. В качестве источника этих обвинений была указана "Полиция Швабия/Запад". Однако представитель полиции уточнил, что против мужчины не проводится никаких расследований, и он даже не является подозреваемым в таком инциденте или разыскивается.

Спикер полиции в Кемптене прокомментировал это следующим образом: "Это возмутительное преступление и, по нашему мнению, крайне подлое". Полиция сейчас расследует этот инцидент подозрением на клевету и ложные обвинения. Также рассматриваются обвинения в подделке документов и самозванстве. Кажется, цель этих плакатов - испортить репутацию мужчины, изображенного на них.

Реальная жертва обратилась в полицию после того, как узнала о плакатах. Полиция изъяла все объявления.

Местные власти призывают жителей сообщать в ближайшее отделение полиции обо всех случаях обнаружения поддельных объявлений о розыске. Несмотря на ложные обвинения, полиция обеспечивает круглосуточную охрану пострадавшего, как посоветовал спикер полиции.

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