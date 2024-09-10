Правоохранительные органы требуют конфисковать огнестрельное оружие у лиц, которые считаются высокорисковыми, значительно увеличилось после самой смертельной массовой стрельбы в штате Мэн.

Майнский закон об экстренном риске и защите жизни претерпел значительные изменения после того, как резервист армии превратил 18 жизней в жертвы в двух разных местах города Льюистон в прошлом октябре. После инцидента этот закон использовался на 15 случаев чаще, чем в течение предыдущих трех лет, как объявила губернатор Джанет Миллс на пресс-конференции.

Она заявила: "После прошлогодней трагедии все больше и больше сотрудников правоохранительных органов по всему штату начали относиться к этому закону серьезно, пройдя обучение по его применению и используя его ежедневно для разоружения тех, кто не должен владеть огнестрельным оружием".

Губернатор Миллс не раскрыла частоту одобрений суда под новым законом. Сторонники контроля над оружием подчеркивают важность так называемых "желтых флагов" и "красных флагов" законов, утверждая, что они играют решающую роль в предотвращении попадания огнестрельного оружия в руки людей с серьезными психическими расстройствами. Противники в лобби по контролю за оружием утверждают, что такие законы нарушают конституционное право граждан на ношение оружия.

Пресс-конференция Миллс состоялась вскоре после того, как полиция штата опубликовала отчет, в котором излагались уроки, извлеченные из массового расстрела 25 октября 2023 года, и предлагались рекомендации по усовершенствованию тактики реагирования, управления инцидентами, обучения и других аспектов.

Основная рекомендация отчета заключается в том, чтобы полиция штата включила новое обучение по активным стрелкам, чтобы гарантировать более скоординированный ответ в случае крупных инцидентов и/или инцидентов с множеством жертв.

Расстрел произошел в боулинг-клубе и баре-гриле. Позже было установлено, что преступник - резервист армии, у которого в преддверии нападений были признаки ухудшения психического здоровья.

Роберта Карда, совершившего расстрел, нашли мертвым после тщательных поисков. Губернатор Миллс создала беспристрастную комиссию для изучения обстоятельств нападения.

Комиссия опубликовала свой отчет в прошлом месяце, и Миллс впервые прокомментировала его на прошлой неделе. Отчет утверждает, что Армия резерва и местная полиция упустили возможность вмешаться в психический кризис Карда и изъять его оружие.

Губернатор согласилась с этими выводами. Она также признала провал Службы шерифа округа Сагадахо в применении ордера о риске. Согласно данным штата, Служба шерифа округа Сагадахо никогда не использовала этот ордер до расстрела.

"В своей сути, эта трагедия была результатом множества ошибок в суждениях нескольких человек; грубое пренебрежение, которое, как правильно отметила комиссия, было халатностью", - заявила Миллс.

Миллс также признала недавние выводы отчета полиции штата. Новая Англия проведет независимый обзор отчета в соответствии с объявлением полиции штата. Миллс похвалила это решение.

Отчет полиции штата не был просто перечнем ошибок. Он также выделил области, в которых власти придерживались лучших практик. В оценке работы тактической команды Мейн-Стейт-Полис официальные лица пришли к выводу, что "поиски увенчались успехом в целом", так как Карда нашли в течение 48 часов без дополнительного вреда для общественности и сотрудников правоохранительных органов.

Однако отчет также указал на другие проблемы, такие как "неконтролируемый и чрезмерный поток" саморазвернутых офицеров на место происшествия.

Отчет описывает реакцию на два звонка в службу 911 из дома матери Карда. В то время как один тактический отряд готовился развернуть бронетранспортер, группа маршалов США прибыла и обыскала дом. В другом случае команда в бронетранспортере рванула на мост возле места, где был найден автомобиль Карда, едва не столкнувшись с другими офицерами правоохранительных органов, работавшими там в темноте.

Отчет предлагает включить предупреждения о саморазвертывании в ежегодное обучение полиции и побуждать офицеров сообщать о своем ответе на командный пост или ждать диспетчера во время чрезвычайных ситуаций.

Он также рекомендует сразу же обыскать дом подозреваемого и обработать "зоны интереса", такие как автомобиль подозреваемого, для получения информации об аресте немедленно, а не через несколько часов.

После инцидента губернатор Миллс подчеркнула увеличение использования закона об экстренном риске и защите жизни в штате, заявив: "Все больше и больше офицеров по всему штату относятся к этому закону серьезно". Кроме того, на пресс-конференции губернатор Миллс также упомянула важность закона в предотвращении попадания огнестрельного оружия в руки людей с серьезными психическими расстройствами, подчеркнув: "Сторонники контроля над оружием утверждают, что эти законы играют решающую роль в предотвращении попадания огнестрельного оружия в руки не тех людей".

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