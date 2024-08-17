- Правоохранительные органы сейчас изучают инцидент с нацистским приветствием на собрании "АфД".

Для мероприятия, связанного с АФД в Гера, власти начали три расследования в связи с использованием запрещенных конституционных групповых эмблем. По словам полиции, эти нарушения включают демонстрацию инфamous нацистского приветствия. Кроме того, расследование было начато в связи с домогательствами и попыткой нанести телесные повреждения независимому журналисту. Был выявлен потенциальный подозреваемый.

Мероприятие, объявленное как "семейное событие" в пятницу днем в центре города, сопровождалось многочисленными демонстрациями, такими как "Протест против фашиста Хёкке" и "Сердце вместо ненависти - передача сообщения", которые прошли без происшествий.

В Тюрингии 1 сентября состоятся новые выборы в ландтаг. Тюрингская АФД, возглавляемая Бьёрном Хёкке, считается крайне экстремистской региональным Управлением по защите конституции и находится под наблюдением.

Европейский парламент ожидается окажет помощь Комиссии в свете экстремистской деятельности Тюрингской АФД. Комиссия, в свою очередь, будет играть важную роль в решении растущих проблем, связанных с АФД, в том числе расследований, возбужденных против их мероприятий.

Читайте также: