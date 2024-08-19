Правоохранительные органы регистрируют самый высокий уровень преступности в 2023 году с 2012 года.

Зафиксирован рост сексуальных нападений (на 14,9%), карманных краж и краж сумок (на 16,4%), а также всплеск насильственных действий (рост на 10,6%). Почти половина преступлений, находящихся под контролем Федеральной полиции - около 425 000 - произошли в поездах, на железнодорожных станциях или других железнодорожных объектах.

Согласно отчету, крупные железнодорожные станции городов давно уязвимы для насильственных действий. Но он подчеркивает тревожную тенденцию: наиболее тяжкие преступления теперь фиксируются в сельской местности или небольших городах, а также в поездах.

Число незаконных въездов в Германию резко возросло, достигнув рекордного уровня в 127 549 в прошлом году, что на 39% больше, чем в 2022 году. Большинство этих случаев произошло на сухопутной границе с Польшей (32 893), за ней следуют Австрия (28 099), Швейцария (18 539) и Чехия (16 700).

Количество случаев менее 10 000 было зарегистрировано на других сухопутных границах Германии. Около 13 900 незаконных въездов были зарегистрированы воздушным путем.

Глава Федеральной полиции Дитер Ромманн сказал: "Контроль границ - это ключевая роль нашего ведомства. Мы не ограничиваем движение и торговлю, а регулируем их".

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ), представляя отчет в Ростоке в понедельник, пообещала усилить Федеральную полицию в ответ на растущие показатели преступности. Она объявила, что бюджет на 2025 год будет увеличен на дополнительные 310 миллионов евро, а ежегодно с 2026 года будет выделяться дополнительные 312 миллионов евро. В следующем году Федеральная полиция будет усилена за счет 1000 дополнительных вакансий.

Несмотря на акцент на контроле границ, преступления, такие как сексуальные нападения, карманные кражи и кражи сумок, а также насильственные действия, существенно возросли в железнодорожной системе страны. Эта тревожная тенденция тяжких преступлений, распространяющаяся за пределы крупных железнодорожных станций городов в сельскую местность или небольшие города и поезда, требует немедленного внимания.

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