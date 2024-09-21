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ПолитикаНовостиЕвропейский Совет

Правоохранительные органы препятствуют многим людям в доступе к Западу.

 and  Max Becker
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Сотрудники Федеральной полиции проводят пограничный контроль в сторону Бельгии.
Сотрудники Федеральной полиции проводят пограничный контроль в сторону Бельгии.

Правоохранительные органы препятствуют многим людям в доступе к Западу.

С прошлой недели власти ужесточили пограничный контроль с западными соседями Германии. Был пресечен около 100 несанкционированных пересечений границы. В отличие от ожиданий, число заявлений на убежище не уменьшается, а, наоборот, растет.

Как сообщает газета, с введением полного пограничного контроля на всех сухопутных границах Германии было выявлено около 182 попыток нелегального въезда на западной границе. Газета "Мир на воскресенье" получила эту информацию из внутренней статистики федеральной полиции. Из 100 попыток въезда на границах с Нидерландами, Бельгией, Люксембургом и Францией к четвергу, 100 были отклонены.

Федеральное министерство внутренних дел не захотело комментировать эти цифры. Газета сообщила, что в тот же период было подано 3626 заявлений на получение убежища. На прошлой неделе было подано 3581 заявление, а на неделе до этого - 3063. Заявления на получение убежища обычно подаются при въезде или вскоре после него.

Пограничный контроль на всех сухопутных границах Германии начался с понедельника. Страны, затронутые этим, включают Францию, Люксембург, Нидерланды, Бельгию и Данию. Изначально запланированные на полгода, до середины марта, эти меры могут быть продлены. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер распорядилась расширить эти меры, чтобы ограничить несанкционированную иммиграцию.

Пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией ужесточился некоторое время назад. Согласно Федеральному министерству внутренних дел, с расширением в середине октября 2023 года было выявлено около 52 000 нелегальных въездов, и примерно 30 000 человек были отклонены - например, если они предъявили недействительные или отсутствующие документы.

Европейский совет выразил обеспокоенность растущим числом заявлений на получение убежища в Германии, несмотря на ужесточение пограничного контроля. Несмотря на призыв Европейского совета к всеобъемлющей европейской миграционной политике, Германия по-прежнему в основном решает этот вопрос на своих национальных границах.

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