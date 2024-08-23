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ПолитикаНовостиКвишинг

Правоохранительные органы предупреждают об обмане: распространение ложной корреспонденции от известных кредитных организаций, включая QR-коды

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

Правоохранительные органы предупреждают об обмане: распространение ложной корреспонденции от известных кредитных организаций, включая QR-коды

Власти предупреждают о новом мошенничестве, использующем QR-коды — так называемый 'Квишинг'. В различных федеральных округах появились поддельные письма якобы от уважаемых финансовых учреждений, сообщает Криминальная полиция Северного Рейна-Вестфалии в Дюссельдорфе.

Нерадивые граждане соблазняются сканировать QR-коды с помощью своих мобильных телефонов и переходить по указанной гиперссылке. В зависимости от устройства пользователя и браузера может быть не так просто понять, что ссылка не ведет на портал настоящего банка, а на поддельный.

Там жертв просят ввести свои данные для входа или инициировать перевод средств. Правоохранительные органы призывают относиться к QR-кодам с такой же осторожностью, как и к письмам от неизвестных отправителей с неутвержденными вложениями. Многофакторная аутентификация служит защитой, denyng мошенникам второй или третий фактор доступа, даже если они каким-то образом завладеют данными через фишинг.

Мошенничество, маркированное как 'Квишинг', эксплуатирует доверие, используя QR-коды и поддельные письма от уважаемых финансовых учреждений. Обманутые граждане могут оказаться в ситуации, когда они непреднамеренно предоставляют данные для входа или инициируют перевод средств на мошенническом сайте.

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