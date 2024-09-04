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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкая Бундеслига

Правоохранительные органы предоставляют судье Степману четыре недели защиты

После établения крупной ошибки во встрече, повлекшей за собой авторитетное отставание Боруссии Дортмунд в борьбе за титул в 2023 году, арбитр Штегеманн столкнулся со смертельными угрозами. Теперь он выступает с дополнительными комментариями.

 and  Wendy Allen
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- Правоохранительные органы предоставляют судье Степману четыре недели защиты

Арбитр Бундеслиги Стельманн из ФИФА рассказал, что ему понадобилась полицейская охрана на месяц после серьезной ошибки. Во время матча в начале апреля 2023 года между «Боруссией Дортмунд» и «ВфЛ Bochum» Стельманн не назначил пенальти, что привело к ничьей 1:1. В результате «Боруссия» упустила два важных очка в борьбе с «Баварией Мюнхен», которая в итоге стала чемпионом Германии.

На следующий день Стельманн извинился за свою ошибку, но также получил угрозы в свой адрес. Как сообщает «General-Anzeiger», 39-летний Стельманн из Нидеркасселя рассказал об этом во время беседы с другими арбитрами в Кёльне в Университете спорта.

«Ох, они разрывают тебя на части».

Войдя в раздевалку, он нашел сообщение на своем телефоне от супруги, которое гласило: «Ох, они разрывают тебя на части». Стельманн был уверен в своем решении на поле, и видеопомощник не запросил проверку. Однако после финального свистка у него появились сомнения, в основном из-за реакции игроков «Дортмунда».

Он осознал, что одно решение могло повлиять на исход немецкого чемпионата. Стельманн не помнил первые 30 километров своего пути домой, как вспоминал рефери из Рейнланда. На следующий день запланированная встреча с сыном была отложена, чтобы дать интервью и взять на себя ответственность за ошибку.

Той же ночью к его дому пришли два полицейских, чтобы сообщить о проверенных угрозах в его адрес и его семьи. Стельманн рассказал об этом во время своего телеинтервью в Мюнхене, после чего получил четыре недели защиты.

Его жена поощряла его продолжать карьеру арбитра. Возможно, страсть угасла после его роли в финале Кубка Германии между «Фрайбургом» и «Лейпцигом» в 2022 году, признал он. «Возможно, я стал самоуверенным. Но скромность важна. Большинство ошибок совершаются на вершине успеха».

В свете угроз жена Стельманна побудила его продолжать судить матчи Бундеслиги, признавая свою возможную самоуверенность после роли в финале Кубка Германии. Полицейское вмешательство произошло после того, как Стельманн получил угрожающие сообщения, подчеркивая напряженность в немецкой Бундеслиге.

Несмотря на давление, супруга Стельманна выразила поддержку, напомнив ему о важности скромности, так как успех может привести к ее отсутствию. Жесткая критика и угрозы были жестким напоминанием о высоких ставках, связанных с судейством крупных футбольных матчей, таких как немецкая Бундеслига.

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