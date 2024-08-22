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Правоохранительные органы предъявили обвинения против Жерара Депардье.

 and  Viktoria Klein
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Правоохранительные органы предъявили обвинения против Жерара Депардье.

В октябре запланировано начало суда над французским актером Жераром Депардье, которого подозревают в сексуальных домогательствах. Кроме того, прокуратура Парижа потребовала еще один суд над Депардье, который неоднократно отвергал все обвинения.

Недавно прокуратура Парижа потребовала суда над Депардье за обвинения в сексуальном насилии и изнасиловании актрисы Шарлотты Арнуль. Это требование суда подтверждено прокуратурой. Ранее суд над Депардье за подозрение в сексуальных домогательствах к двум женщинам во время съемок в 2021 году был запланирован на октябрь.

Французские власти начали расследование против Депардье в декабре 2020 года после жалобы Арнуль. Актриса обвинила 75-летнего Депардье в изнасиловании дважды в его парижской резиденции в августе 2018 года.

Адвокат Арнуль называет это "значительным прогрессом"

Во время расследования были собраны доказательства, подтверждающие правдивость Арнуль, сказал адвокат Арнуль, Карен Дюрье-Дьебль, агентству новостей AFP. Это требование суда, по ее словам, "важный шаг вперед" для Арнуль.

Адвокат Депардье первоначально отказался отвечать на запрос AFP. Депардье был обвинен в многочисленных случаях сексуального насилия, примерно 20 женщин обвинили его в нападениях и домогательствах в средствах массовой информации или в судах. Депардье сохраняет невиновность во всех случаях.

В октябре Депардье предстанет перед первым судом по обвинению в сексуальных домогательствах к двум женщинам. Дело относится к обвинениям во время съемок "Les volets verts" Жаном Беккером в 2021 году. Если его признают виновным, Депардье может получить максимальный срок тюремного заключения пять лет.

Депардье известен как один из самых уважаемых актеров Франции. Он сотрудничал с самыми уважаемыми режиссерами и актрисами страны и снялся более чем в 200 фильмах и телесериалах.

Прокуратура Парижа, поддерживаемая адвокатом Арнуль, считает требование суда над Депардье важным шагом вперед в этом деле. Комиссия, состоящая из судебных властей, будет руководить судом над Депардье в октябре после обвинений в сексуальных домогательствах.

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