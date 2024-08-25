Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДемонстрация

Правоохранительные органы подтверждают: празднование Дня Кристофера на улице Плауен проходит без инцидентов

Во время празднований Christopher Street Day сторонники прав LGBTQ+ собираются, требуя равноправия и свобод, и сталкиваются с оппозицией со стороны ультраправых экстремистских групп, которые организуют контрдемонстрации. В отличие от прежних подобных событий, таких как те, что проходили в...

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Правоохранительные органы подтверждают: празднование Дня Кристофера на улице Плауен проходит без инцидентов

Власти Одобрили CSD в Плауэне, Зарегистрировав 430 Участников

Власти высоко оценили Christopher Street Day (CSD) в Плауэне, в котором приняло участие 430 человек. Мероприятие в субботу прошло без инцидентов, как сообщил представитель полиции. После мероприятия произошли незначительные стычки, в результате которых один человек был оскорблен, а другой почувствовал угрозу. Примерно восемнадцать человек из контр-протеста были задержаны за разжигание ненависти. Большое количество полиции было развернуто после того, как правые экстремисты атаковали участников CSD в Баутцене в начале августа, с участием примерно 250 офицеров, в том числе полиции и федеральной полиции.

Секретарь СДПГ Кевин Кюнхерт и Саксонский социальный министр Петра Кёппинг (СДПГ), также возглавляющая список своей партии на выборах в ландтаг и отвечающая за социальную кооперацию в правительстве земли, посетили CSD.

Контр-протест Был Малочисленным

По данным полиции, в демонстрации против CSD приняли участие 75 человек. Лидер и его заместитель были признаны ненадежными, что предотвратило запланированную демонстрацию, как было объявлено. Первоначальное разрешение на собрание было отозвано, и шествие не было одобрено. Разрешен был только стационарный сбор, который закончился раньше времени. Участникам было запрещено приближаться к собранию CSD.

Полиция также запретила спонтанную демонстрацию, которую хотели провести двое человек. Этой группе было запрещено приближаться к центру города и находиться на территории CSD.

Christopher Street Day — это ежегодное мероприятие, которое проводится в многочисленных городах мира в память о событиях, произошедших 28 июня 1969 года в Нью-Йорке. Полиция провела рейд на бар на Кристофер-стрит, что спровоцировало многодневные протесты, инициированные геями, лесбиянками и транссексуалами, среди других. CSD — это дань уважения их правам.

Секретарь СДПГ Кевин Кюнхерт и Саксонский социальный министр Петра Кёппинг, присутствовавшие на CSD, похвалили успешное проведение демонстрации. Несмотря на малочисленность контр-протеста, в котором приняли участие только 75 человек, произошли незначительные нарушения, потребовавшие вмешательства полиции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вождь баварцев Вауст делает еще одно заявление после задержания возможного виновника stabbing в...
Федеральные земли Германии

Немецкие власти заявили о своем намерении закрыть границу, соединяющую Германию.

После ареста подозреваемого в резне в Солингене волна беспокойства и политическое давление усилились. Как и в прошлый раз, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии, Вюст, выражает свое мнение по этому вопросу

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Прошу прощения за незаконное проникновение в дом вратаря.
Федеральные земли Германии

Прошу прощения за незаконное проникновение в дом вратаря.

Замечательным событием, последовавшим за матчем Фюрт против Падерборн, оказалось внимание к признанию главного тренера Цорнигера «голушной способности» своего ведущего игрока, в результате чего он назначил извинения на воскресенье.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Федеральное правительство несет ответственность, как заявил премьер-министр Саксонии Михаэль...
Федеральные земли Германии

Кречмер выступает за вмешательство Федерации после нападения ножом

На фестивале 'Отпразднуй различие' в Солингене один человек берёт несколько жизней. Через двадцать четыре часа власти задерживают предполагаемого подозреваемого.Rapidly, люди начинают требовать возмездия.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Вождь баварцев Вауст делает еще одно заявление после задержания возможного виновника stabbing в...
Федеральные земли Германии

Немецкие власти заявили о своем намерении закрыть границу, соединяющую Германию.

После ареста подозреваемого в резне в Солингене волна беспокойства и политическое давление усилились. Как и в прошлый раз, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии, Вюст, выражает свое мнение по этому вопросу

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Прошу прощения за незаконное проникновение в дом вратаря.
Федеральные земли Германии

Прошу прощения за незаконное проникновение в дом вратаря.

Замечательным событием, последовавшим за матчем Фюрт против Падерборн, оказалось внимание к признанию главного тренера Цорнигера «голушной способности» своего ведущего игрока, в результате чего он назначил извинения на воскресенье.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Федеральное правительство несет ответственность, как заявил премьер-министр Саксонии Михаэль...
Федеральные земли Германии

Кречмер выступает за вмешательство Федерации после нападения ножом

На фестивале 'Отпразднуй различие' в Солингене один человек берёт несколько жизней. Через двадцать четыре часа власти задерживают предполагаемого подозреваемого.Rapidly, люди начинают требовать возмездия.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно