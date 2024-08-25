- Правоохранительные органы подтверждают: празднование Дня Кристофера на улице Плауен проходит без инцидентов

Власти Одобрили CSD в Плауэне, Зарегистрировав 430 Участников

Власти высоко оценили Christopher Street Day (CSD) в Плауэне, в котором приняло участие 430 человек. Мероприятие в субботу прошло без инцидентов, как сообщил представитель полиции. После мероприятия произошли незначительные стычки, в результате которых один человек был оскорблен, а другой почувствовал угрозу. Примерно восемнадцать человек из контр-протеста были задержаны за разжигание ненависти. Большое количество полиции было развернуто после того, как правые экстремисты атаковали участников CSD в Баутцене в начале августа, с участием примерно 250 офицеров, в том числе полиции и федеральной полиции.

Секретарь СДПГ Кевин Кюнхерт и Саксонский социальный министр Петра Кёппинг (СДПГ), также возглавляющая список своей партии на выборах в ландтаг и отвечающая за социальную кооперацию в правительстве земли, посетили CSD.

Контр-протест Был Малочисленным

По данным полиции, в демонстрации против CSD приняли участие 75 человек. Лидер и его заместитель были признаны ненадежными, что предотвратило запланированную демонстрацию, как было объявлено. Первоначальное разрешение на собрание было отозвано, и шествие не было одобрено. Разрешен был только стационарный сбор, который закончился раньше времени. Участникам было запрещено приближаться к собранию CSD.

Полиция также запретила спонтанную демонстрацию, которую хотели провести двое человек. Этой группе было запрещено приближаться к центру города и находиться на территории CSD.

Christopher Street Day — это ежегодное мероприятие, которое проводится в многочисленных городах мира в память о событиях, произошедших 28 июня 1969 года в Нью-Йорке. Полиция провела рейд на бар на Кристофер-стрит, что спровоцировало многодневные протесты, инициированные геями, лесбиянками и транссексуалами, среди других. CSD — это дань уважения их правам.

Секретарь СДПГ Кевин Кюнхерт и Саксонский социальный министр Петра Кёппинг, присутствовавшие на CSD, похвалили успешное проведение демонстрации. Несмотря на малочисленность контр-протеста, в котором приняли участие только 75 человек, произошли незначительные нарушения, потребовавшие вмешательства полиции.

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