Беспричинная агрессия, нападение или враждебный акт. - Правоохранительные органы: Нет никаких подсказок о местонахождении нападающего на Солингена

Законодательные органы сталкиваются с отсутствием важных деталей после смертельного ножевого нападения в городе Золинген, в результате чего погибли несколько человек и получили серьезные ранения. Личность беглеца-подозреваемого остается неизвестной, как подтвердил представитель полиции. "На данный момент у нас нет никаких данных о его местонахождении", - добавил он. Теперь следователям нужно собрать все "кусочки пазла" воедино.

По словам представителя, основной проблемой является нехватка достоверной информации. "Мы все еще не знаем многих деталей о подозреваемом", - признал он. Очевидцы находятся в шоке. "Мы в настоящее время оказываем им профессиональную поддержку и, разумеется, допрашиваем их для получения более подробной информации".

В прошлую пятницу вечером, во время празднования 650-летия города Золинген, ножевое нападение посеяло страх, в результате чего погибли трое и пятеро получили серьезные ранения. Преступнику удалось скрыться в хаосе и панике, последовавших после нападения, как сообщил представитель министерства внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии. Было сообщено, что нападавший целенаправленно атаковал шеи своих жертв.

Несмотря на отсутствие информации, другие потенциальные свидетели или случайные прохожие, которые могли что-то увидеть, активно разыскиваются следователями. Расследование продолжается, и любая другая относящаяся к делу информация или улики будут тщательно изучены, чтобы привлечь подозреваемого к ответственности.

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