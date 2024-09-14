Правоохранительные органы активно ищут подозреваемого в стрельбе в Джорджии, после тревожного сообщения от его матери в тот же день.

Перед недавним инцидентом со стрельбой в Апалачской средней школе 14-летний Колт Грей отправил своей матери, Марси Грей, тревожное, загадочное сообщение, которое побудило ее предупредить школу о возможных проблемах.

Текст сообщения гласил: «Прости, мама».

Затем она позвонила в школу и попросила администраторов проверить своего сына. В результате правоохранительные органы начали поиски Колта Грей, как сообщалось в новостях на CNN affiliate WXIA.

Шерриф округа Барроу Джуд Смит уточнил: «Она поговорила с кем-то из школы, и мы активно искали его. Я не знаю, чтобы она говорила, что он собирается совершить этот акт или планировал его, но были обмены сообщениями».

Один сотрудник был派лен для поиска парня, но другой ученик с почти таким же именем посещал тот же класс, и оба не находились в классе в данный момент, как сообщил шериф.

Смит объяснил: «Он пошел в туалет с учеником, чье имя очень похоже на его – вот кого, как они думали, искали».

Смит позже заявил, что офицеры считали, что нашли Колта Грей вовремя, но на самом деле разговаривали с другим учеником. «Когда мы пытались понять, что происходит, началась стрельба», – сказал Смит в интервью WXIA.

Колта обвинили в использовании винтовки AR-15 в школе, в результате чего погибли два учителя и два ученика. Девять других человек, в том числе восемь учеников и один учитель, получили ранения и, по словам правоохранительных органов, должны поправиться.

Новые записи экстренной связи и диспетчерской службы из управления шерифа округа Барроу проливают свет на хаос и панику, вызванные сообщением об активном стрелке в школе, и волнение родителей, получавших тревожные сообщения от своих детей.

Инцидент 4 сентября стал 45-м случаем стрельбы в школе в 2024 году и самой смертоносной стрельбой в школе в США со времен инцидента в марте 2023 года в школе «Ковенант» в Нашвилле.

Колта Грей, якобы виновного в трагедии в Виндерской средней школе, обвиняют в четырех случаях убийства второй степени и будут судить как взрослого. Его адвокат, Альфонсо Крафт-младший, отказался от комментариев, когда к нему обратились по телефону.

Отец Колта, Коллин Грей, обвиняется в двух случаях убийства второй степени, четырех случаях халатности и восьми случаях жестокого обращения с детьми после обвинений в том, что он позволил своему сыну владеть оружием, согласно данным Грузинского бюро расследований. CNN пыталась связаться с командой юристов Коллина Грей.

«У нас активный стрелок в Апалачской средней школе»

Звонок от телефона Марси Грей в школу длился 10 минут и был совершен в 9:50 ET в день стрельбы, как сообщает Washington Post.

Колт Грей покинул свой класс по алгебре 1 около 9:45 ET, как сообщила Лиела Саярат, сидевшая рядом с ним в классе и ранее говорившая с CNN.

Она сказала, что администратор, ищущий Колумбию, спутал его с другим учеником.

Первое сообщение о стрельбе поступило с устройства RapidSOS в 10:22 ET, как показывают выпущенные в пятницу компьютерные записи диспетчерской службы округа Барроу.

«Активный стрелок!» – кричит офицер в одной аудиозаписи, общаясь с диспетчером, который повторяет предупреждение. Другой офицер спокойно отвечает: «Верно. У нас активный стрелок в Апалачской средней школе».

Через две минуты офицеры определили, что имя подозреваемого – «Колт», и что один ученик погиб, согласно записям.

В 10:30 подозреваемый был «арестован, не ранен», показывают записи. Через 15 минут записи сообщают о одной смерти в коридоре и трех других в другом коридоре.

Офицер, слегка запыхавшись, спрашивает диспетчера вызвать скорую помощь. Она подтверждает, что скорая помощь направляется в среднюю школу.

«Я просто боюсь, что это был он»

Когда тетя Колта узнала о сообщении, которое он отправил, она сделала эмоциональный звонок в 911 вскоре после 11:45 ET в тот день. В записи, выпущенной в пятницу, она выражает свой страх, что ее племянник причастен к стрельбе в Апалачской средней школе.

Она говорит: «Моя мама только что сообщила мне, что Колт отправил сообщение своей маме, моей сестре, и своему отцу, что он сожалеет, и они сразу же связались с консультантом, чтобы его найти. А затем она сказала, что видела сообщение о стрельбе, и я просто боюсь, что это был он».

Женщина затем сообщает оператору 911 свои и номер телефона своей сестры, сказав, что они должны связаться с матерью Колта в первую очередь, «потому что я пытаюсь связаться с кем-нибудь».

«Я просто так волнуюсь о том, что произойдет», – говорит она оператору.

Между тем, школьный консультант сообщил Марси Грей, что ее сын упоминал о school shootings, что побудило ее и дедушку своего внука проехать 200 миль из Фитцджеральда в Виндер, Джорджия.

В другой записи мужчина связывается с диспетчером, сообщая, что его дочь, школьный психолог, работает с учеником в трейлере, расположенном «рядом с местом, где произошла стрельба». Он объясняет, что его дочь пытается спрятаться и забаррикадироваться вместе с учеником за столом.

«Я хочу, чтобы они поняли, что она в трейлере и не может закрыть двери. Если они могут проверить трейлеры... надеюсь, они смогут проверить и забрать ее», – говорит мужчина.

Диспетчер спрашивает, находится ли ученик с психологом, на что отец отвечает: «Да, и она не хотела звонить, не хотела создавать шум».

CNN-овцы ИзABEL РОСАЛЕС, АнДИ РОЗ, ЛОРЕН МАСКАРЕНХАС, ЦЕЛИНА ТЕБОР, Эрик ЛЕВЕНСОН, ДАКИН АНДОН, МЕРИДИТ ЭДВАРДС, САРА СМАРТ, НУРАН САЛАХИЕ, Стив ЭЛЬМАСИ, Скотт ГЛОВЕР, ХолЛИ ЯН, ДжейД АйД ТИММ-ГАРСИЯ, Кит АлЛЕН, РЕБЕКА РИЕС, Девон СЕЙЕРС, КелЛИ МККЛЕРИ, Эмма ТАККЕР, АЛАА ЭЛАССАР и ТейЛОР ГАЛГАНО работали над этим отчетом.

После того, как Марси Грей поделилась своими опасениями со школой, она присоединилась к деду своего сына в поездке в Апалачскую старшую школу из Фитцджеральда, желая убедиться в безопасности Колта.

Несмотря на хаос, властям удалось найти и задержать Колта Грэя, предполагаемого виновника, без травм tanto для него, как и для других.

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