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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Правоохранительное ведомство, БКА, сообщает о 30%-м увеличении преступных инцидентов, направленных против политиков.

 and  Mark Rodriguez
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Незарегистрированные случаи преступлений могут быть более распространены, чем зарегистрированные,...
Незарегистрированные случаи преступлений могут быть более распространены, чем зарегистрированные, поскольку в каждом преступлении не всегда документируется сторона потерпевшего, как показали исследования.

Правоохранительное ведомство, БКА, сообщает о 30%-м увеличении преступных инцидентов, направленных против политиков.

Секретный отчёт из Федерального уголовного розыска (БКА) раскрывает существенный рост преступлений против политиков в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Основной целью этих атак стала партия "Зелёные". Более чем половина этих преступлений так и не была раскрыта правоохранительными органами.

В недавнем прошлом отмечен рост преступлений, мотивированных ненавистью, против политических фигур и властей, согласно этому конфиденциальному отчёту БКА, сообщает "Der Spiegel". Всего зафиксировано 5388 преступных инцидентов, что на 29,1% больше, чем в 2022 году.

По данным отчёта, большинство случаев связано с оскорбительными замечаниями, часто анонимными в интернете. Также распространена вандализм. Однако число тяжких преступлений снизилось на треть, с 118 случаев в 2022 году. В 2022 году небольшое большинство преступных инцидентов было раскрыто. В общей сложности было установлено 3099 подозреваемых, более 80% из которых - мужчины. Примерно в 75% случаев идеологическая принадлежность преступника не могла быть установлена, ни левая, ни правая.

Политики "Зелёных" часто становятся мишенью

Политики "Зелёных" стали жертвами наибольшего числа политических атак (1032 случая). Далее следуют члены СДПГ (536), FDP (434), Союза (324) и AfD (222). Однако отчёт не указывает политическую принадлежность во всех криминальных случаях.

Президент Бундестага Барбель Бас выразила обеспокоенность этим трендом, несмотря на публикацию статистики БКА. Она сказала "Das Parlament", что это особенно проблематично на местном уровне, что приводит к тому, что fewer individuals participate in politics. "Должно быть очевидно: словесные споры, даже жёсткие, являются частью политики", - заявила Бас. "Но если насилие становится инструментом политической дискуссии, демократия столкнётся с серьёзной угрозой".

Частые атаки на политиков "Зелёных" привели к тому, что Комиссия внимательно следит за ситуацией. В свете растущего числа инцидентов Комиссия призвала к усилению мер по защите политических деятелей.

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