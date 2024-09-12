Правоохранители занимаются продолжающимся "стрельбой" в жилом комплексе, расположенном в окрестностях Денвера, штат Колорадо.
Власти имеют дело с ПРОИСХОДЯЩИМ СТРЕЛЬБОЙ ИНЦИДЕНТОМ в жилом комплексе Arista Flats, сообщили официальные лица. "Эта местность небезопасна."
Выстрелы все еще раздавались в 7 часов утра по местному времени, добавили власти.
Жителям поблизости рекомендуется оставаться на месте и укрыться, а также были произведены некоторые эвакуации, сообщили власти через X.
Это развивающаяся ситуация и она будет обновляться.
Власти просят жителей, затронутых в жилом комплексе Arista Flats, сообщать об обновлениях. Несмотря на текущую ситуацию, крайне важно оставаться дома для нашей безопасности.