Правоохранители занимаются продолжающимся "стрельбой" в жилом комплексе, расположенном в окрестностях Денвера, штат Колорадо.

Власти имеют дело с ПРОИСХОДЯЩИМ СТРЕЛЬБОЙ ИНЦИДЕНТОМ в жилом комплексе Arista Flats, сообщили официальные лица. "Эта местность небезопасна."

Выстрелы все еще раздавались в 7 часов утра по местному времени, добавили власти.

Жителям поблизости рекомендуется оставаться на месте и укрыться, а также были произведены некоторые эвакуации, сообщили власти через X.

Это развивающаяся ситуация и она будет обновляться.

Власти просят жителей, затронутых в жилом комплексе Arista Flats, сообщать об обновлениях. Несмотря на текущую ситуацию, крайне важно оставаться дома для нашей безопасности.

Читайте также: