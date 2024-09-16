Правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в причастности к преступной организации.

В течение длительного времени в юго-западной Германии доминируют жестокие разборки, в основном из-за наркотических преступлений. Недавно власти в Штутгарте провели масштабные рейды в различных жилых помещениях, что привело к многочисленным арестам.

По данным из Аalen и прокуратуры Штутгарта, несколько человек были взяты под стражу. Пять подозреваемых, все в рамках сложного расследования, в настоящее время находятся в заключении. Главный подозреваемый, 39-летний турецкий гражданин, подозревается в широкомасштабной торговле кокаином.

Операции охватили 20 различных жилых помещений в регионе Штутгарта, что привело к изъятию различных видов оружия, таких как поддельные firearms, ножи и мечи. Кроме того, были конфискованы значительные суммы наличных денег, кокаина и экстази. Обыски проводились в районе Ремс-Мурр, районе Людвигсбург и самом Штутгарте.

Выдача ордера на арест

Двенадцать человек в возрасте от 30 до 56 лет, представляющие различные национальности, в том числе турецкую, афганскую, итальянскую, греческую, польскую и немецкую, находились под следствием. Ордера на их арест были выданы семи из них. Один из подозреваемых был освобожден под залог, а другой остается на свободе. Расследование продолжается.

Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль назвал операцию "еще одной примечательной победой над преступными бандами в регионе Штутгарта". Он также подчеркнул: "Авторитет закона в Баден-Вюртемберге непоколебим".

С 2023 года регион Штутгарта переживает серию жестоких инцидентов, связанных с организованной преступностью. Правоохранительные органы ответили широкими расследованиями и мерами контроля.

Изъятая улика свидетельствует о том, что главный подозреваемый и его сообщники были вовлечены в организованную преступную деятельность, в частности, торговлю наркотиками. Широкомасштабные рейды и многочисленные аресты являются частью более широкой кампании по борьбе с организованной преступностью в регионе Штутгарта.

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