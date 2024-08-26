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Правоохранители задержали людей, связанных с нападением на парковке.

 and  Alex Stellmacher
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Органы власти провели тщательный поиск в течение примерно недели.
Органы власти провели тщательный поиск в течение примерно недели.

Правоохранители задержали людей, связанных с нападением на парковке.

Прошлой неделей власти в Швабахе, Бавария, обнаружили безжизненного мужчину с ножевыми ранениями в верхней части тела на парковке возле А3. Несмотря на их усилия, 42-летняя жертва скончалась. Первоначальный подозреваемый, однако, смог скрыться с места происшествия. Но недавно силы развертывания обнаружили его на другой парковке вдоль А3 в Нижней Баварии.

Неделей ранее на парковке в Швабахе произошла жаркая ссора между двумя людьми, что привело к вызову экстренных служб. Прибыв на место, полиция обнаружила безжизненного 42-летнего мужчину с смертельными ранениями в верхней части тела. Несмотря на немедленные попытки реанимации, он, к сожалению, скончался. Его 40-летняя жена также получила ранения и была доставлена в больницу для лечения. Подозреваемый, тем временем, скрылся.

Специальное расследование криминальной полиции Швабаха работало над идентификацией виновного. Доказательства с места преступления, а также цифровые следы, найденные возле жертвы, указывали на 59-летнего человека. Очки, найденные на месте, которые можно было проследить до подозреваемого, еще больше укрепили дело против него.Soon after the crime, a random perpetrator was deemed highly unlikely, police advised.

В ответ на запрос прокурора Нюрнбергский районный суд выдал ордер на арест 59-летнего человека поздно на прошлой неделе. На основе доказательств, указывающих на его тесные связи с жертвой и его женой, подозреваемый имел непосредственную связь с преступлением. В понедельник этого человека доставили к судье, ордер на арест был подтвержден, и мужчина был заключен под стражу для дальнейшего расследования подозрением в убийстве.

Первоначальный вызов в полицию о беспорядках на парковке в Швабахе поступил от полиции. После его ареста подозреваемый был передан под охрану местной полиции для дальнейшего расследования.

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