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Правоохранители задержали 27-летнего мужчину, обнаружившего в его автомобиле два килограмма марихуаны.

Сокровенное местечко настоящего джентльмена: Мужчина везёт более двух кг марихуаны в машине во время поездки в Гамбурге, что приводит к обнаружении большим пластиковым контейнером со стороны полиции.

 and  Viktoria Klein
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- Правоохранители задержали 27-летнего мужчину, обнаружившего в его автомобиле два килограмма марихуаны.

В ходе наркотического контроля на дороге полицейские в Гамбурге задержали предполагаемого торговца наркотиками. Во вторник власти остановили водителя в районе Мариенталь, как указано в заявлении полиции. 27-летнего подозреваемого заподозрили в вождении в состоянии опьянения из-за THC в каннабисе и амфетаминов. В автомобиле были найдены пластиковый пакет с 2 килограммами каннабиса, примерно 100 таблеток обезболивающего и €950, предположительно полученных от продажи наркотиков. После проверки мужчину отпустили.

После вступления в силу нового закона о каннабисе 1 апреля взрослые могут иметь при себе до 25 граммов каннабиса или гашиша. Однако продажа каннабиса по-прежнему запрещена. Для водителей, начиная с 22 августа: Те, у кого в крови 3,5 нанограмма тетрагидроканнабиола (ТГК) на миллилитр крови и более, должны уплатить штраф в размере €500 и получить запрет на вождение на один месяц. В течение двухлетнего испытательного срока для водителей моложе 21 года использование каннабиса во время вождения категорически запрещено.

Несмотря на новый закон, разрешающий взрослым носить с собой до 25 граммов каннабиса, подозреваемый 27-летний мужчина был найден с значительным количеством в своем автомобиле, а также другими запрещенными веществами. Продолжающийся запрет на продажу каннабиса означает, что подозреваемый, скорее всего, столкнулся с обвинениями помимо простого вождения в состоянии наркотического опьянения.

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