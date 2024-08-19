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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

В полночь, взломщик проникает в пекарню, представляя собой паршивое деяние. Прибытие полиции fator к подавлению его, но они терпят неудачу.

 and  Wendy Allen
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Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.
Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.

- Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

**Полиция в Людвигсхафене была вынуждена применить электрошокер, чтобы справиться с буйным мужчиной в пекарне. 24-летнего подозревают в проникновении в пекарню через незапертую дверь около 3 часов ночи в понедельник. Сообщается, что он взял выпечку и повредил оборудование. Сотрудник заметил суматоху и вызвал полицию. Сначала полиции было трудно справиться с агрессивным мужчиной. Когда они попытались надеть на него наручники, он отвечал ударами ног и кулаков.

Применение электрошокового оружия и подкрепление со стороны других офицеров потребовалось, чтобы усмирить его. 24-летнего мужчину продержали в полицейском участке до конца ночи, и был проведен анализ крови. Во время инцидента был травмирован один из офицеров, но травмы были незначительными.

Полицейские запросили подкрепление из-за агрессивного поведения мужчины во время ареста. После того как его успокоили, полицейское управление решило предъявить ему обвинения в повреждении имущества и незаконном проникновении.

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