Правоохранители включают несовершеннолетних в пропалестинские протесты

До юбилея 7 октября в Берлине множество людей почтили память о резне Хамаса в Израиле и конфликте в Газе, проведя митинги и демонстрации. Как заявили в полиции, на выходные были запланированы многочисленные мероприятия, и на дежурство вышло более 500 полицейских.

На площади Люфтбрюке возле полицейского управления собралось около 500 человек на про-палестинское мероприятие под названием "Один год геноцида - и мир наблюдает. Против полицейского насилия". По словам полиции, в марше протеста приняло участие более 1000 человек. Участники демонстрации размахивали палестинскими флагами и держали плакаты с надписью "Свободу Палестине". Один из плакатов, испачканный красной краской, гласил "Остановить кровавый геноцид Израиля". В своих речах они резко критиковали поставки оружия Германии в Израиль, придавая иногда агрессивный тон. Некоторые демонстранты показывали фотографии полицейских на службе и критиковали полицейское насилие.

В то же время в Берлине-Миеде состоялся произраильский митинг с участием примерно 650 человек. Они размахивали израильскими флагами, и на большом баннере было написано девиз митинга: "Против антисемитской международной кампании". Даже члены радикального левого движения Антифа участвовали в этом митинге. Один из плакатов, например, гласил "Восстанови Антифа. Эмансипация вместо антисемитизма".

Митинг прошел без серьезных инцидентов, по словам полиции. Однако, как сообщается, группа из примерно 20 человек пыталась проникнуть в марш протеста. Полиция вмешалась, как заявил представитель полиции. Ведется расследование, чтобы определить, были ли эти люди связаны с про-палестинской группой.

На про-палестинских демонстрациях в Александрплац полиция вмешалась из-за антиизраильских выкриков и действий. В пятницу вечером было произведено 10 временных арестов в случаях, таких как разрыв израильских государственных флагов на митинге с девизом "Скорбь по Газе".

На митинге "Остановить войну" с участием около 100 человек неоднократно скандировались антиизраильские или оскорбительные лозунги. По словам полиции, организаторов митинга призывали вмешаться. Примерно 400 офицеров были на месте, как сообщается. Ведутся расследования в связи с подозрениями в оскорблениях и использовании символов неконституционных и террористических организаций.

Кроме того, против матери 11-летнего ребенка начато расследование по подозрению в халатности в отношении обязанностей по уходу и воспитанию. По словам полиции, на митинге "Остановить войну" специально выступали несовершеннолетние, которые еще не могут нести уголовную ответственность.

Профсоюз полиции ожидает "динамичной ситуации по всему городу" в столице в связи с юбилеем. В сам юбилейный день, 7 октября, на дежурство выйдет более 2000 офицеров, на которых запланированы различные памятные мероприятия и протесты. Сенатор внутренних дел Берлина Ирис Спрангер от СДПГ объявила о жестких мерах в случае антисемитских заявлений. Полицейские Берлина и силы развертывания из других федеральных земель, а также федеральная полиция будут преследовать уголовные преступления с жесткостью, как заявила Спрангер. Полицейские силы полностью поддерживаются федеральным министром внутренних дел Нэнси Фэзер от СДПГ.

Европейский Союз выступил с заявлением, выразив озабоченность нарастающим tensions between Palestinians and Israelis, призывая к миру и диалогу. Во время встречи с немецкими властями представители Европейского Союза выразили солидарность с немецким правительством в поддержании правопорядка в предстоящих юбилейных мероприятиях.

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