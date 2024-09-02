- Правоохранители в Бонне возобновляют расследования последних десятилетий.

После более чем трех десятилетий полиция Бонна вновь берется за два нераскрытых криминальных инцидента. Оба будут представлены в предстоящем эпизоде ZDF "Aktenzeichen XY... ungelöst" 11 сентября 2024 года, в среду. Полиция надеется на свежие наводки от общественности, чтобы возможно выйти на след подозреваемых.

Найден мертвым младенец у Рейна

Одним из дел, которые полиция пересматривает, является обнаружение в 1987 году тела новорожденного ребенка возле Рейна в Бонне. Прохожий нашел черный пакет с окровавленными полотенцами и безжизненное тело младенца. Вскрытие показало, что ребенок умер в результате внешнего воздействия. Несмотря на расследование в отношении беременных женщин, которые не могли доказать, что роды произошли, никаких конкретных улик не было найдено. Теперь полиция ищет информацию о женщине, подозреваемой в родах без медицинской помощи осенью или зимой 1987 года.**

Смерть Клаудии Вильберт

Второе дело связано со смертью 17-летней Клаудии Вильберт, чье тело было найдено на парковке возле Бад-Мюнстерейфеля 30 марта 1979 года. В последний раз ее видели садящейся в светлое транспортное средство с неизвестным мужчиной в городском парке Рейнбаха в ночь на 28 марта. Свидетели отметили, что этот мужчина ранее подозревался в домогательствах к одной из одноклассниц Вильберт. Первоначально причина смерти не была раскрыта в обращении к общественности.**

Полиция также просит информацию от лиц, которые, возможно, имели неприятные встречи с водителем в этом районе в конце 1970-х или начале 1980-х годов, или тех, кто может знать кого-то, кто был вовлечен.**

Пересмотр леденящих душу тайн в Северном Рейне-Вестфалии

Полиция в Северном Рейне-Вестфалии пересматривает давно нераскрытые дела об убийствах и пропавших без вести, где все еще есть шанс идентифицировать преступников, так называемые "холодные случаи". Они часто используют продвинутый генетический анализ и общественное участие в своих расследованиях. В последние годы эта стратегия привела к разрешению многих длительных дел об убийствах и поимке преступников.**

Первая фраза, содержащая слово 'смерть', звучит так: "Вскрытие показало, что ребенок умер в результате внешнего воздействия." Вторая фраза: "Причина смерти не была раскрыта в первоначальном обращении к общественности."

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