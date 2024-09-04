- Правоохранители в Барлебене расследуют серию подозреваемых поджогов.

Полицейские расследуют пожар на кемпинге в Барлебене, подозревая, что это несколько поджогов. В середине ночи на среду загорелся трейлер на кемпинге возле озера Барлебер в регионе Борде. Также рассматривается связь с предыдущими пожарами на этом месте, сообщили власти. Ранее об этом сообщала "Магдебургская народная газета".

К счастью, никто не пострадал во время утреннего пожара, но ущерб составил тысячи евро. Был вызван вертолет для поисков, но подозреваемый не был найден. Полиция просит общественность предоставить любую информацию, которая может помочь в поимке виновного.

Власти обратились к общественности за помощью, так как полиция ищет любую информацию, которая может привести к виновнику поджога на кемпинге. Несмотря на тщательные поиски, подозреваемый не был найден после того, как вертолет был вызван для помощи в расследовании.

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