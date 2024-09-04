Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Правоохранители в Барлебене расследуют серию подозреваемых поджогов.

На рассвете караван окутан пламенем у озера Барленбер. Это не единичный случай. Власти расследуют возможную серию событий.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

- Правоохранители в Барлебене расследуют серию подозреваемых поджогов.

Полицейские расследуют пожар на кемпинге в Барлебене, подозревая, что это несколько поджогов. В середине ночи на среду загорелся трейлер на кемпинге возле озера Барлебер в регионе Борде. Также рассматривается связь с предыдущими пожарами на этом месте, сообщили власти. Ранее об этом сообщала "Магдебургская народная газета".

К счастью, никто не пострадал во время утреннего пожара, но ущерб составил тысячи евро. Был вызван вертолет для поисков, но подозреваемый не был найден. Полиция просит общественность предоставить любую информацию, которая может помочь в поимке виновного.

Власти обратились к общественности за помощью, так как полиция ищет любую информацию, которая может привести к виновнику поджога на кемпинге. Несмотря на тщательные поиски, подозреваемый не был найден после того, как вертолет был вызван для помощи в расследовании.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена
Федеральные земли Германии

Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

До начала стройки в Саксонии археологи тщательно исследуют потенциальные участки на наличие исторических останков. Такая практика применяется и в Дрездене, где в настоящее время ведется новая археологическая разведка.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Суд налагает трехлетнее тюремное заключение на 29-летнего человека за предполагаемое участие в...
Федеральные земли Германии

Заключен в тюрьму за связь с ИГИЛ - задержан после вынесения приговора.

Сирийский человек поселяется в Берлине, идентифицированный как беженец. Однако судебные власти подозревают его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Он сталкивается с невероятной ситуацией в зале суда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию
Федеральные земли Германии

Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию

В отсутствие пива, путник на рейсе из Лондона на греческий остров Кос приходит в ярость. Рейс требует технической посадки в Мюнхене из-за вспышки гнева.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Энни Чейс исключена из числившегося элитного состава ВФБ Штутгарта на групповую стадию Лиги...
Федеральные земли Германии

Вултемаде и Чейз не в составе "Штутгарта" на Кубке Европы

ВФБ представляет состав для групповой стадии Лиги чемпионов. Важны некоторые аспекты. Новичок Вольтемаде исключается, но талантливый проспект Чейс получает скромное место.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена
Федеральные земли Германии

Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

До начала стройки в Саксонии археологи тщательно исследуют потенциальные участки на наличие исторических останков. Такая практика применяется и в Дрездене, где в настоящее время ведется новая археологическая разведка.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Суд налагает трехлетнее тюремное заключение на 29-летнего человека за предполагаемое участие в...
Федеральные земли Германии

Заключен в тюрьму за связь с ИГИЛ - задержан после вынесения приговора.

Сирийский человек поселяется в Берлине, идентифицированный как беженец. Однако судебные власти подозревают его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Он сталкивается с невероятной ситуацией в зале суда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.
Главные темы

Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах провести существенную реформу правительства, стремясь привнести 'свежую динамику'. Парламент Украины в среду подтвердил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба входит в число Ministers, которые собираются уйти. Одновременно с этим...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию
Федеральные земли Германии

Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию

В отсутствие пива, путник на рейсе из Лондона на греческий остров Кос приходит в ярость. Рейс требует технической посадки в Мюнхене из-за вспышки гнева.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно