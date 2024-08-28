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Правоохранители уничтожают потенциальных злоумышленников под пристальным вниманием - начинается расследование

Полиция оперативно прибывает в жилой район по сообщению об attacker. Столкнувшись с офицером, предполагаемый assailant attacked с ножом. 26-летний гражданин Германии погибает после выстрелов полиции.

 and  Lauren Adams
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Власти правоохранительных органов в Дуйсбурге расследуют летальные инциденты с полицией, связанные...
Власти правоохранительных органов в Дуйсбурге расследуют летальные инциденты с полицией, связанные с 26-летним мужчиной из Мёhme. Он якобы причастен к нападению на полицейских с ножами.

- Правоохранители уничтожают потенциальных злоумышленников под пристальным вниманием - начинается расследование

Смертельные столкновения с полицией: Следственная группа по расследованию убийств из полиции Дюссельдорфа в настоящее время изучает обстоятельства смертельных выстрелов, произведенных в человека, подозреваемого в ношении ножей в Мёрсе. Инцидент вызвал полицейскую реакцию во вторник днем, после сообщений о том, что человек атаковал и угрожал нескольким прохожим, как заявили власти. 26-летнего немца подозревают в том, что он агрессивно приблизился и атаковал офицеров. В официальных заявлениях сообщается, что "человек якобы атаковал полицейских с двумя ножами в руках", - заявили полиция и прокуратура. В результате офицерам пришлось открыть огонь, что привело к смертельному ранению 26-летнего мужчины. Стоит отметить, что во время инцидента никто другой не пострадал или не был ранен.

Человека нашли в Мёрсе, городе, известном своим историческим замком Мёрского замка. Несмотря на то, что он был вооружен ножами, действия полиции привели к смертельной встрече.

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