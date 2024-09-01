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ПолитикаНовостиСВС

Правоохранители сейчас проверяют угрозы на избирательном участке.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 3 минут

Правоохранители сейчас проверяют угрозы на избирательном участке.

12:15 Correctiv Предупреждает о Рециркуляции Непроверенной Информации

Исследовательская сеть Correctiv предупреждает о возродившейся непроверенной новостной статье, вновь циркулирующей в сети. Статья утверждает, что проставление отметки на бюллетене предотвращает фальсификацию голосов. Однако офис Федерального комиссара по выборам признал Correctiv, что избиратели не должны подписывать бюллетени. Подпись на бюллетене нарушает тайну голосования, делая весь бюллетень недействительным.

11:51 Воigt Надеется на "Устойчивые Большинства"

Кандидат от ХДС на пост премьера Тюрингии Марио Воigt отдал свой голос. Он надеется, что "многие тюринги, как мужчины, так и женщины, придут на избирательные участки и воспользуются своим правом влиять на будущее своей страны" на своем избирательном участке в Йене. Воigt также выразил надежду на "устойчивые большинства", которые помогут прогрессу в государстве.

11:25 Зонеберг Сообщает о Резком Повышении Праворадикальных Актов

Зонеберг стал первым округом в Германии, управляемым политиком от АФД. С тех пор активисты сообщают о непрерывных угрозах, в результате чего многие отказались от своей деятельности. Кроме того, сообщается о резком увеличении случаев праворадикальных нападений в течение года. Эксперты связывают этот рост с управлением округом АФД.

10:57 Кречмер Говорит на Избирательном Участке

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает выборы "вероятно, самыми значительными за 34 лет". На своем избирательном участке в Дрездене он выражает благодарность многим людям, которые в прошлом голосовали по-разному, но теперь отдали голоса "дominant force in the bourgeois center", то есть Саксонскому Союзу. "Это поможет нам сформировать правительство, которое будет служить этому региону", - добавляет Кречмер. Последние опросы показывают, что его ХДС находится в равной борьбе с АФД.

10:30 Рамелов: Вагенкнехт "не является претендентом"

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов видит день выборов как "демократический карнавал" - несмотря на возможность не быть переизбранным. В интервью с ntv политик от Левой партии заявляет, что не поддерживает правительство меньшинства и ставит под сомнение способность BSW.

09:59 "Искаженное Историческое Чувство" - Историк Недоволен Датой ВыборовИсторикPeter Oliver Loew осуждает дату выборов в Саксонии и Тюрингии на 85-летие немецкого вторжения в Польшу в 1939 году. "Любой, кто думал, что это подходящая дата для выборов, имел предвзятое чувство истории", - сказал Лёв, возглавляющий German-Polish Institute, Redaktionsnetz Deutschland (RND). Ссылаясь на АФД, классифицированную как "затверженные праворадикальные экстремисты" службой domestic intelligence в обоих штатах, Лёв утверждает, "Это может привести к нежелательным ассоциациям, особенно если в Дрездене и Эрфурте победит партия, чья связь с нацистским периодом оставляет желать лучшего".

09:30 "Ключевые Выборы": Все Данные для Выборов в СаксонииПримерно 3,3 миллиона избирателей в Саксонии сегодня имеют возможность выбрать группу, которая будет руководить будущим Дрезденским ландтагом. ХДС может впервые с 1990 года потерять свой статус самой сильной силы в Саксонии. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер называет выборы "поворотными". "В этом все".

09:05 Кречмер Обвиняет Коалицию "Светофор" в "Отчаянных Маневрах Перед Выборами"Сегодня день выборов в Саксонии, и вердикт таков: Продолжит ли премьер-министр Михаэль Кречмер победную серию ХДС в штате? В интервью с ntv он высказывает свою позицию по вопросу о беженцах, коалиции "Светофор" и войне в Украине.

08:46 Все Данные для Выборов в ТюрингииДень выборов: В центре Германии вопрос о том, кто будет управлять федеральной землей с примерно 2,1 миллиона жителей в течение следующих пяти лет. Победит ли АФД, возглавляемая кандидатом в лидеры Björn Höcke, в Тюрингии?

08:24 Потенциальная Угроза Демократии через Расширение АФДОпросы указывают на то, что АФД существенно расширит свою базу на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Это вызывает тревогу для демократических институтов, как подчеркивает группа исследований. Потому что верховенство права менее прочно, чем многие думают.

08:00 Открытие Избирательных Участков в Тюрингии и СаксонииСегодня выбираются новые ландтаги в Тюрингии и Саксонии. В опросах АФД имеет заметное преимущество в Тюрингии. В Саксонии ХДС премьер-министра Михаэля Кречмера и АФД находятся в тесной борьбе. Прогнозы ожидаются с закрытием избирательных участков в 18:00. Выборы в двух восточногерманских федеральных землях также являются лакмусовой бумажкой для коалиции "Светофор" в Берлине.

В период правления нынешней красно-красно-зеленой коалиции, возглавляемой министр-президентом Бодо Рамелов (Левые), в Тюрингии опросы показывают отсутствие большинства поддержки. Возможный пост-выборный сценарий может включать в себя ХДС, а также группу Сахры Вагенкнехт (Альтернатива для Германии) и СДПГ. Что касается Саксонии, то неясно, сохранит ли нынешняя коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых большинство. Креtschmer не исключает связь с АГ. Левые в Саксонии рискуют выбыть из парламента. Подобная участь грозит Зеленым и СВ в Тюрингии.

Возможный пост-выборный сценарий в Тюрингии может включать в себя партнерство ХДС с группой Сахры Вагенкнехт (Альтернатива для Германии) и СДПГ. Что касается Саксонии, премьер-министр Михаэль Креtschmer не исключает возможности сотрудничества с АГ.

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