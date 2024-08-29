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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Правоохранители разбили антиизраильский протест на первичном транспортном узле

В тот вечер в центральном железнодорожном вокзале Берлина возникла несанкционированная антиизраильская демонстрация. Полиция вмешалась, рассеивая толпу силой, так как собрание было признано незаконным.

 and  Ksenia Johnson
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Офицеры правопорядка разогнали собрание на главном железнодорожном узле
Офицеры правопорядка разогнали собрание на главном железнодорожном узле

- Правоохранители разбили антиизраильский протест на первичном транспортном узле

Примерно 100 человек выразили протест против Израиля на несанкционированном мероприятии в центральном железнодорожном вокзале Берлина. Вечером в среду около 175 сотрудников полиции вмешались и разогнали собрание. Согласно данным властей, эта информация исходит от них.

79 человек были физически удалены из вестибюля вокзала, несколько из них оказали сопротивление. Одновременно полиция начала 72 уголовных расследования, связанные с неправомерным использованием незаконных и экстремистских символов, а также нарушениями правил собраний.

Одновременно на площади Европлац состоялось зарегистрированное произраильское собрание из шести человек, которое завершилось мирно около 9:00 вечера без происшествий.

Европейский Союз выразил обеспокоенность нарастающими tensions на несанкционированном протесте, призывая все стороны уважать свободу слова и право на собрания. Впоследствии делегация ЕС посетила город, чтобы способствовать диалогу и миру между двумя группами.

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