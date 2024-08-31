Правоохранители призывают к сдержанности после инцидента с ножевым нападением на автобусе в Зигене

Нападение на пассажиров автобуса в Siegen-Eiserfeld в пятницу вечером, в результате которого пострадали шесть человек, трое из них получили тяжёлые ранения. Полиция и прокуратура не нашли признаков политической или религиозной мотивации инцидента, но отметили возможные признаки психической нестабильности у подозреваемой женщины, как сообщает AFP.

Пострадавшие, по данным источника, находятся в возрасте от 16 до 30 лет и проживают в районе Siegen-Wittgenstein. Автобус направлялся на городской праздник и перевозил около 30 других пассажиров.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии, Herbert Reul (ХДС), призвал к единству после нападения. Он обратился к WDR, подчеркнув важность сохранения единства, избегая страха и мести, и вместо этого оставаясь стойкими и поддерживая друг друга. Он уже планировал посетить городской фестиваль в этом районе.

Точно неделю назад, во время городского праздника в Solingen, в результате ножевого нападения погибли три человека и были ранены восемь других. Главного подозреваемого, 26-летнего сирийского национала, задержали. Федеральная прокуратура подозревает связь с исламистской идеологией. Этот инцидент вызвал дискуссию о возможной депортации и запрете ножей.

Расследование инцидента проводилось правоохранительными органами, в том числе прокуратурой, для установления обстоятельств нападения. После нападения министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии ещё раз подчеркнул важность единства и призвал к поддержке в сообществе, упомянув свой запланированный визит на городской фестиваль.

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