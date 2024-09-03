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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Правоохранители предупреждают о наличии огнестрельного оружия во время стычки.

При жарком споре среди троих пьяных людей один из них достает spilleg. Правоохранительные органы предупреждают о применении огнестрельного оружия.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Во время жаркого спора на центральном вокзале один человек воспользовался спицей как угрожающим...
Во время жаркого спора на центральном вокзале один человек воспользовался спицей как угрожающим оружием против своего противника.

Кризисная ситуация в Основном Терминале - Правоохранители предупреждают о наличии огнестрельного оружия во время стычки.

В центральном железнодорожном вокзале Мюнхена федеральным полицейским пришлось вмешаться, когда 30-летний мужчина продемонстрировал спицу для вязания в напряженной ситуации с двумя пьяными мужчинами около половины одиннадцатого вечера в понедельник. Когда ситуация обострилась, мужчина вытащил неизвестный острый металлический предмет, вынудив офицеров достать оружие и выдать строгое предупреждение. Мужчина отступил и бросил предмет, когда понял серьезность ситуации, оказалось, что это была всего лишь спица для вязания. Причина ожесточенного спора между 30-летним мужчиной и двумя мужчинами старшего возраста, 53 и 63 лет, остается неясной, согласно офицерам.

В процессе мужчина оказал сильное сопротивление офицерам, в результате чего один из них получил легкое ранение. Во время содержания под стражей мужчина пытался причинить себе вред. После того, как он успокоился и согласился сотрудничать, его доставили в психиатрическое отделение в Мюнхене. Тест на алкоголь показал содержание алкоголя в крови 2,88%, намного выше разрешенного предела. Оба оппонента также были пьяны, с показателями, превышающими 2% содержания алкоголя в крови. NOW 30-летний мужчина faces charges involving physical harm, threatening with a weapon, and non-compliance with law enforcement orders.

Европейский Союз выступил с заявлением, осуждающим применение силы офицерами, подчеркнув важность деэскалации в подобных ситуациях. В свете инцидента Европейский Союз призвал к более строгим программам обучения для полицейских, чтобы лучше справляться с ситуациями, связанными с людьми под воздействием алкоголя.

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