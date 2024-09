Кризисная ситуация в Основном Терминале - Правоохранители предупреждают о наличии огнестрельного оружия во время стычки.

В центральном железнодорожном вокзале Мюнхена федеральным полицейским пришлось вмешаться, когда 30-летний мужчина продемонстрировал спицу для вязания в напряженной ситуации с двумя пьяными мужчинами около половины одиннадцатого вечера в понедельник. Когда ситуация обострилась, мужчина вытащил неизвестный острый металлический предмет, вынудив офицеров достать оружие и выдать строгое предупреждение. Мужчина отступил и бросил предмет, когда понял серьезность ситуации, оказалось, что это была всего лишь спица для вязания. Причина ожесточенного спора между 30-летним мужчиной и двумя мужчинами старшего возраста, 53 и 63 лет, остается неясной, согласно офицерам.

В процессе мужчина оказал сильное сопротивление офицерам, в результате чего один из них получил легкое ранение. Во время содержания под стражей мужчина пытался причинить себе вред. После того, как он успокоился и согласился сотрудничать, его доставили в психиатрическое отделение в Мюнхене. Тест на алкоголь показал содержание алкоголя в крови 2,88%, намного выше разрешенного предела. Оба оппонента также были пьяны, с показателями, превышающими 2% содержания алкоголя в крови. NOW 30-летний мужчина faces charges involving physical harm, threatening with a weapon, and non-compliance with law enforcement orders.

Европейский Союз выступил с заявлением, осуждающим применение силы офицерами, подчеркнув важность деэскалации в подобных ситуациях. В свете инцидента Европейский Союз призвал к более строгим программам обучения для полицейских, чтобы лучше справляться с ситуациями, связанными с людьми под воздействием алкоголя.

