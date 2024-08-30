- Правоохранители обнаруживают значительное количество запрещенных веществ в южной части Гессен.

Правоохранительные органы изъяли килограммы незаконных веществ и значительные суммы денег из различных квартир в Ройтштадте, в районе Грос-Герау. Как сообщили полиция и прокуратура Дармштадта, было конфисковано около 19,5 килограммов марихуаны, более 10 килограммов гашиша, примерно 3 килограмма амфетаминов, около 400 таблеток экстази, около 270 граммов кокаина и значительное количество рецептурных лекарств.

Кроме того, во время обыска в трех квартирах было изъято около 36 000 евро наличными, выдвижная дубинка и имитация огнестрельного оружия. Операция была проведена во вторник в рамках расследования предполагаемой незаконной торговли наркотиками.

Двоих человек, 27 и 38 лет, с активными ордерами на арест, задержали.

В ходе расследования предполагаемой торговли наркотиками были конфискованы значительные количества наркотиков, в том числе марихуана, гашиш, амфетамины, экстази и кокаин. Кроме того, подозреваемые были найдены в обладании различными незаконными наркотическими веществами в виде рецептурных лекарств.

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