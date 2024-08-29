- Правоохранители обнаружили многочисленные растения каннабиса во дворе.

В детском саду, расположенном в районе Фюрт, якобы выращивалось около 400 взрослых растений конопли и примерно 2000 черенков. 49-летняя женщина подозревается в торговле коммерческой коноплей, как сообщает полиция. Об этом стало известно благодаря анонимному сообщению о наличии большого количества растений конопли в местном цветочном магазине несколько недель назад.

После получения сообщения суд Фюрт выдал ордер на обыск помещений. В среду правоохранительные органы изъяли растения и назначили тест на содержание ТГК. В настоящее время они проверяют, были ли замешаны в этом другие лица.

В детском саду в Фюрт, как сообщается, выращивалось около 400 взрослых растений конопли и 2000 черенков. Правоохранительные органы обнаружили эти растения в ходе расследования торговли коммерческой коноплей.

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