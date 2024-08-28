Правоохранители начинают стрелять в подозреваемых, держащих ножи.

В Рекклингхаузене подозреваемый, якобы вооруженный ножом, был смертельно ранен во время столкновения с полицией, использовавшей огнестрельное оружие. Как сообщает полиция Дортмунда, 33-летний мужчина вел себя шумно в общежитии, вызывая беспокойство соседей, которые и вызвали правоохранителей. По прибытии полицейские заметили мужчину с ножом, в результате чего один из них открыл огонь, что привело к смертельным ранениям.

На данный момент полиция Дортмунда не раскрывает подробности о конкретных офицерах, причастных к инциденту, и количестве выпущенных выстрелов. Расследование передано в отдел по расследованию убийств для обеспечения объективности.

Два дня назад подобный инцидент произошел в Моере, Нижний Рейн, где мужчина, предположительно вооруженный ножами, был смертельно ранен полицией. Как сообщает прокуратура Клеве, 26-летний немецкий мужчина находился в состоянии психической нестабильности. Его действия, такие как нападение на офицеров с двумя ножами, потребовали применения летальной силы. Перед этим было несколько экстренных звонков о нарушениях и агрессивном поведении мужчины по отношению к пешеходам.

Трагедия в Рекклингхаузене произошла через пять дней после предполагаемого исламистского нападения в Солingen, в результате которого погибли трое и получили ранения восемь человек. В пятницу вечером во время городского фестиваля в Солingen ножевой удар привел к смерти троих и ранению восьми других. После нападения 26-летний сирийский мужчина был задержан в качестве главного подозреваемого и сейчас находится в полиции.

Беспокойство соседей в Дортмунде привело к вызову полиции, но несмотря на переговоры, мужчина продолжал представлять угрозу с ножом, в результате чего полиция применила летальную силу.

Недавние инциденты с ножами и полицией произошли tanto в Моере, как и в Солингене, последний из которых закончился несколькими смертями и ранениями.

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