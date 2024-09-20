Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиБезопасность

Правоохранители начали массовое перемещение около тысячи человек в северной Италии.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Организации Северной части Италии организовали эвакуацию около тысячи человек.
Организации Северной части Италии организовали эвакуацию около тысячи человек.

Правоохранители начали массовое перемещение около тысячи человек в северной Италии.

Из-за наводнений, вызванных штормом Аннет, широко известным как "Борис", итальянские власти на севере эвакуировали примерно тысячу человек. В результате сильных дождей в четверг регионы Эмилия-Романья и Марке были затоплены. Закрылись школы, прекращено движение поездов. В прошлом году регион уже дважды страдал от наводнений, в результате чего погибли 24 человека.

Жители Фаэнцы обвиняют власти в бездействии, из-за которого их дома вновь оказались под водой. Один из жителей сказал: "У меня в доме около 1,5 метра воды, а я еще не закончил ремонт".

Президент региона Эмилия-Романья Ирене Приоло, выступая в эфире радиостанции Rai 1, заявила: "Весь народ начеку". Она предсказывает менее серьезные последствия по сравнению с прошлогодними наводнениями, которые вынудили 45 000 человек временно покинуть свои дома.

Шторм вызвал сильные наводнения в Центральной и Восточной Европе, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека в Австрии, Чехии, Польше и Румынии.

Несмотря на эвакуацию и подготовку, многие пострадавшие жители обеспокоены безопасностью своего имущества. Властям необходимо усилить планы реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы предотвратить повторные случаи наводнений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в...
Политика

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

Трамп заявил в четверг, что еврейское сообщество может нести некоторую ответственность, если он не победит на выборах в ноябре, усиливая свою повторяющуюся критику в адрес еврейских избирателей во время своей избирательной кампании и утверждая, что демократы несут им «проклятье».

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.
Политика

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Брокеры страхования, обслуживающие клиентов в киоске, управляемом Las Madrinas de los Seguros,...
Политика

Поскольку Верховный суд рассматривает еще один вызов Obamacare, предстоящие выборы могут определить, будет ли следующая администрация поддерживать его.

По мере приближения выборов Верховный суд США вновь столкнулся с Законом о доступной медицине, революционной медициной законодательством 2010 года, которое подвергалось неиссякаемым нападкам судебной власти консерваторов. Последнее вызов связано с требованиями закона о бесплатном...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Эмблема одежды отделения шерифа округа Рэнкин украшает один из их автомобилей в Брансоне,...
Политика

Министерство юстиции инициирует расследование по гражданским правам в офисе шерифа в Миссисипи, где заместители якобы подвергли пыткам двух чернокожих мужчин в печально известном деле "Отряд бандитов".

Управлениеюргендепартамента США начало расследование по поводу Sheriff-стыхил ведомства Rankin County, штатуMississippi, из-за обвинений в неподобающем поведении. Это расследование было elementi после инцидентов, в которых поуропали несколько помощников шерифа, включая тех, кто был частью...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Фрилансеры нуждаются в легком доступе к важным документам, таким как ежегодные финансовые отчеты и...
Главные темы

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры Получение займа в банке может быть сложной задачей для многих фрилансеров и самозанятых. Вот как они могут увеличить свои шансы. Часто они имеют отличный доход и идеальную кредитную историю, но банки испытывают трудности при выдаче займов фрилансерам и самозанятым. Одна из причин

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.
Экономика

Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.

Известная журналистка из журнала New York Olivia Nuzzi временно приостановлена, чтобы разрешить внешнюю проверку, после того как были обнародованы сведения о ее участии в частных отношениях с бывшим политическим деятелем, который может быть значительным для предвыборной кампании 2024 года, в то...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в...
Политика

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

Трамп заявил в четверг, что еврейское сообщество может нести некоторую ответственность, если он не победит на выборах в ноябре, усиливая свою повторяющуюся критику в адрес еврейских избирателей во время своей избирательной кампании и утверждая, что демократы несут им «проклятье».

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.
Политика

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно