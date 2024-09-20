Правоохранители начали массовое перемещение около тысячи человек в северной Италии.

Из-за наводнений, вызванных штормом Аннет, широко известным как "Борис", итальянские власти на севере эвакуировали примерно тысячу человек. В результате сильных дождей в четверг регионы Эмилия-Романья и Марке были затоплены. Закрылись школы, прекращено движение поездов. В прошлом году регион уже дважды страдал от наводнений, в результате чего погибли 24 человека.

Жители Фаэнцы обвиняют власти в бездействии, из-за которого их дома вновь оказались под водой. Один из жителей сказал: "У меня в доме около 1,5 метра воды, а я еще не закончил ремонт".

Президент региона Эмилия-Романья Ирене Приоло, выступая в эфире радиостанции Rai 1, заявила: "Весь народ начеку". Она предсказывает менее серьезные последствия по сравнению с прошлогодними наводнениями, которые вынудили 45 000 человек временно покинуть свои дома.

Шторм вызвал сильные наводнения в Центральной и Восточной Европе, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека в Австрии, Чехии, Польше и Румынии.

Несмотря на эвакуацию и подготовку, многие пострадавшие жители обеспокоены безопасностью своего имущества. Властям необходимо усилить планы реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы предотвратить повторные случаи наводнений.

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