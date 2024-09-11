Правоохранители конфисковали здание в районе красных фонарей, известное как "Паша" в Кельне.

Продолжающиеся расследования сосредоточены на лицах, обвиняемых в незаконной продаже разрешений на проживание состоятельным китайцам, в том числе и на одном из крупнейших борделей Европы, колogne "Pascha", который находится под пристальным наблюдением уже довольно давно. Несмотря на продолжающееся расследование, "Pascha" по-прежнему функционирует.

Недавно прокуратура провела конфискацию колogne борделя "Pascha". Представитель прокуратуры Дюссельдорфа подтвердил это как временную меру в рамках расследования, заявив: "Это временная мера конфискации в рамках расследования". Несмотря на конфискацию, бордель все еще имеет право на работу.

Собственность, включая здание, была конфискована около месяца назад с целью предотвратить передачу активов, согласно заявлению представителя. Текущие владельцы, которые приобрели узнаваемое здание в 11 этажей розового цвета в 2021 году после банкротства борделя, теперь не имеют права продавать собственность. Представитель отказался предоставить weitere подробности о причинах конфискации.

Расследования уже несколько месяцев ведутся в отношении сети торговли людьми, которая якобы выдавала разрешения на проживание в больших масштабах состоятельным лицам из Китая и Омана. В апреле полиция провела обыски в восьми немецких землях, обыскивая квартиры. Двое адвокатов из района Кёльна считаются главарями этой сети. Есть также подозрения, что чиновники могли быть подкуплены.

Сообщалось, что китайский инвестор приобрел "Pascha" в 2021 году после того, как он столкнулся с банкротством.

В свете этих расследований Комиссия может запросить помощь у государств-членов для получения дополнительной информации или ресурсов. Несмотря на конфискацию и продолжающееся расследование, работа "Pascha" по-прежнему находится под пристальным вниманием властей.

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