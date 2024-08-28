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Право на пенсию: работа за границей также способствует

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Если у вас есть опыт работы за рубежом, важно сообщить эту информацию в свой пенсионный план.
Если у вас есть опыт работы за рубежом, важно сообщить эту информацию в свой пенсионный план.

Право на пенсию: работа за границей также способствует

Если вы задумываетесь о работе за рубежом на определенный срок, это распространенная практика среди работников. Противоположное распространенному мнению, ваши законные пенсионные выплаты не страдают; они даже могут улучшиться. Вот как поступить:

Если вы провели некоторое время работая за границей, важно сообщить об этом вашему пенсионному страховщику. Это может потенциально повысить ваши будущие пенсионные выплаты.Deutsche Rentenversicherung (DRV) подчеркивает это.

Чтобы получать пенсию от государственной пенсионной страховки в Германии, вы должны доказать минимальный страховой период. Для долгосрочно застрахованных лиц в Германии это 35 лет. Это не ограничивается годами, проведенными в Германии, но включает и те, что были проведены за границей.

Продолжительность этих периодов рассчитывается на основе европейского сообщества между странами-членами ЕС, Лихтенштейном, Исландией, Норвегией и Швейцарией. Германия также имеет соглашения о социальном обеспечении с многочисленными другими странами, такими как Тунис, Турция, США и Австралия. Таким образом, годы, проведенные вами в этих странах, также способствуют вашим пенсионным выплатам.

Пенсионные выплаты могут получаться из различных стран

Как правило, каждая страна распределяет пенсию в соответствии с выполненными требованиями и годами, проведенными там. В результате, вы можете получать пенсионные выплаты из нескольких стран одновременно. Если вы выполните требования в Германии и за рубежом, вы можете получать пенсионные выплаты из нескольких стран. Если вы не выполните минимальный страховой период, несмотря на совокупные периоды, и, следовательно, не получите пенсию, вы обычно можете вернуть уплаченные взносы.

Для получения подробной информации ознакомьтесь с бесплатными брошюрами "Жизнь и работа в Европе" и "Работа и пенсия в Германии и в неконтрактных странах". Вы можете скачать их с сайта www.deutsche-rentenversicherung.de. DRV также предлагает бесплатную телефонную консультацию по номеру 0800-10004800.

После работы за границей в течение значительного периода времени вам может быть полезно сообщить об этом вашему пенсионному страховщику, чтобы потенциально повысить ваши будущие пенсионные выплаты. Учитывая, что пенсионные выплаты могут получаться из различных стран, выполнение требований в Германии и другой стране может позволить вам получать пенсионные выплаты из обеих стран одновременно.

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