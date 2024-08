Правительство Судана соглашается вновь открыть ключевой пограничный переход для гуманитарной помощи

Совет суверенов Судана объявил, что откроет переход Адре на границе с Чадом на срок три месяца. Он был закрыт в феврале Вооруженными силами Судана (ВСС), которые утверждали, что переход используется для перемещения оружия.

Открытие жизненно важного перехода последовало за растущими призывами к оказанию большей гуманитарной помощи в регионе Дарфур Судана, где продолжается гражданская война между ВСС и паравоенными силами быстрого реагирования (ПСБ). Судан находится на грани краха, как заявило ранее одно из агентств ООН.

На заседании Совета Безопасности ООН 6 августа Соединенные Штаты обвинили ВСС в "ограничении доступа гуманитарных организаций к поставкам через критически важный переход Адре". Аналогичным образом, Великобритания заявила, что вооруженные силы "препятствуют доставке помощи в Дарфур, в том числе закрывая переход Адре, самый прямой путь для доставки помощи в больших масштабах".

Это происходит в то время, когда "условия голода преобладают" в некоторых частях северного Дарфура, в том числе в лагере Замзам - расположенном недалеко от столицы штата Эль-Фашер и дома для около полумиллиона человек, перемещенных из-за гражданской войны, - согласно отчету, выпущенному в июле Системой классификации фаз продовольственной безопасности (СКПП).

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), более 26 миллионов человек нуждаются в помощи в Судане - более половины населения страны.

С момента начала гражданской войны в апреле 2023 года более 10 миллионов человек покинули свои дома, и более половины населения испытывают острую нехватку продовольствия, подробно описано в УКГВ ООН.

Во вторник ЮНИСЕФ, детское агентство ООН, заявило, что гуманитарный кризис в Судане - "самый большой в мире" для детей по числу жертв.

"ТENS of thousands" of Sudanese children are at risk of death if action is not urgently taken, UNICEF spokesperson James Elder warned at a press briefing. "Thousands of children have been killed or injured in Sudan’s war. Sexual violence and recruitment are increasing. And the situation is even worse where an ongoing humanitarian presence remains denied," Elder said.

Решение Совета суверенов Судана открыть переход Адре может существенно облегчить гуманитарные усилия в Африке, особенно в регионе Дарфур Судана. Как было отмечено на заседании Совета Безопасности ООН, закрытие этого перехода препятствовало доставке жизненно важных поставок населению более чем в 26 миллионов человек, нуждающихся в помощи, согласно Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

