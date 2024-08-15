Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиРакета "Патриот"

Правительство США одобрило продажу Германии до 600 ракет "Патриот".

Правительство США одобрило продажу до 600 ракет и другого оборудования для систем ПВО Патриот Германии. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности обороны (ДСКА) объявило в четверг, что вооруженное соглашение, оцененное в 5 миллиардов долларов США (4,5 миллиарда евро), укрепляет...

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

Правительство США одобрило продажу Германии до 600 ракет "Патриот".

Американское Агентство по контролю за оборонными услугами уведомило Конгресс США о согласовании продажи ракет Patriot PAC-3 MSE, что, как сообщается, было одобрено Министерством иностранных дел США. Конгресс США должен дать окончательное согласие на эту сделку по поставкам вооружений.

Эта сделка, как объяснило агентство, поможет Германии эффективно противодействовать текущим и будущим угрозам и усилит обороноспособность ее вооруженных сил. Она также поддержит Германию в достижении цели укрепить свою "национальную и территориальную оборону и совместимость с вооруженными силами США и НАТО".

Летом Германия предоставила Украине третью систему Patriot из своих запасов. С начала российского вторжения в феврале 2022 года Украина неоднократно просила своих союзников предоставить такие системы для защиты от российских воздушных атак.

Одобренные ракеты Patriot PAC-3 MSE, в том числе сама ракета Patriot, существенно укрепят обороноспособность Германии против текущих и будущих угроз. После завершения сделки вооруженные силы Германии обретут более мощный оборонительный потенциал.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Совместная кампания: Байден и Харрис показывают плечом к плечу
Главные темы

Совместная кампания: Байден и Харрис показывают плечом к плечу

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис продемонстрировали единство на своей первой совместной предвыборной кампании после решения Байдена не баллотироваться на переизбрание. Байден заявил: 'Камала была бы 'чертовою' президентом.'

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Два телевизионных дебата с Трампом перед выборами.
Главные темы

Два телевизионных дебата с Трампом перед выборами.

Кандидатка в президенты США Камала Харрис примет участие в двух теледебатах со своим соперником Дональдом Трампом до выборов в ноябре, согласно заявлениям ее команды. Помимо уже согласованного дебата на 10 сентября, состоится второй теледебат в октябре, как объявила в четверг её команда.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно