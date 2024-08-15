Правительство США одобрило продажу Германии до 600 ракет "Патриот".

Американское Агентство по контролю за оборонными услугами уведомило Конгресс США о согласовании продажи ракет Patriot PAC-3 MSE, что, как сообщается, было одобрено Министерством иностранных дел США. Конгресс США должен дать окончательное согласие на эту сделку по поставкам вооружений.

Эта сделка, как объяснило агентство, поможет Германии эффективно противодействовать текущим и будущим угрозам и усилит обороноспособность ее вооруженных сил. Она также поддержит Германию в достижении цели укрепить свою "национальную и территориальную оборону и совместимость с вооруженными силами США и НАТО".

Летом Германия предоставила Украине третью систему Patriot из своих запасов. С начала российского вторжения в феврале 2022 года Украина неоднократно просила своих союзников предоставить такие системы для защиты от российских воздушных атак.

Одобренные ракеты Patriot PAC-3 MSE, в том числе сама ракета Patriot, существенно укрепят обороноспособность Германии против текущих и будущих угроз. После завершения сделки вооруженные силы Германии обретут более мощный оборонительный потенциал.

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